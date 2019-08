Bez tunelu pod nádražím hrozí, že zůstane východ Českých Budějovic ucpaný

Zásadní je například chybějící tunel pod vlakovým nádražím. Měla to být jedna z dvou hlavních tras, kudy budou auta vyjíždět z centra, nebo tam naopak z dálnice sjíždět. Tato stavba je od začátku součástí takzvané zanádražní komunikace, kde je investorem Jihočeský kraj.

„Kraj se ale o tuto nedokončenou část projektu dlouhodobě příliš nezajímá,“ upozorňuje zastupitel a bývalý náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO). Znepokojuje ho, že se příprava akce příliš vleče.

„Navíc už se mělo pracovat na přípravě definitivní varianty s vyústěním na křižovatce Dobrovodské a Plynárenské. Místo toho se najednou znovu objevují snahy, že by to mohlo být na jiném místě. To jsou ale nesmyslné úvahy, které by vše nepříjemně zdržely. Navíc by to mohlo znamenat i odstranění lávky přes nákladové nádraží,“ podotýká Konečný.

Když tunel nebude v roce 2022 v době zprovoznění dálničního obchvatu, pojedou auta k viaduktu v Rudolfovské či do Mladého. Ani jedno z míst není na novou vlnu zátěže připravené. Provoz na východě města to může zašpuntovat.

Přípravu má nyní na starost město České Budějovice. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro variantu napojení Mánesova x Průmyslová – Dobrovodská x Plynárenská. Prověřujeme i další variantu, ale dosud nebylo rozhodnuto o změně projektu,“ upřesňuje Viktor Lavička (ANO), náměstek primátora pro dopravu.

Celá stavba musí podle něj zohledňovat také například záměr Správy železniční dopravní cesty, která plánuje propojení přednádražního prostoru s Dobrovodskou.

„Záměr by měl mimo jiné zahrnout také výstavbu parkovacího domu právě s napojením na uvažovanou křižovatku Dobrovodská a Plynárenská,“ podotýká. Také bude nutné zohlednit hluk, protože v místě zhoustne provoz a určitě to bude mít i tento dopad.

Otázkou je, jak hodlá kraj tunel následně zaplatit. V minulosti se mluvilo o částce kolem 800 milionů až jedné miliardy korun. Teď už by to mohlo být 1,5 miliardy korun.

„Financování této akce předpokládáme z dotačních prostředků. Vše je ale ještě v jednání mezi Jihočeským krajem a městem,“ reaguje Josef Knot (TOP 09), náměstek hejtmanky.

Sjezd Pohůrka v roce 2021

Další důležité silnice navázané na D3, které jdou za krajem, už jsou na tom lépe. Jedna část sjezdu z dálnice na Pohůrce už má vydané stavební povolení.

„Ještě je nutné vypořádat majetkoprávní vztahy s jedním komplikovaným vlastníkem,“ upozorňuje Knot. Druhá část sjezdu má územní rozhodnutí, které nabude právní moci v nejbližších dnech. U ní se budou výkupy pozemků řešit v roce 2020. Stavba obou akcí je naplánovaná na rok 2021.

V opačném směru povede sjezd z D3 k budoucímu obchvatu Srubce, což je rovněž krajský projekt. V tomto případě je teprve podaná žádost na stavební úřad k zahájení řízení k územnímu rozhodnutí. Zde je tedy dokončení v roce 2022 spíše nereálné.

Naopak stavební povolení už má první část jižní tangenty, která propojí na jihu Budějovic pod Roudným D3 se silnicí E55 za odhadem 800 milionů korun. Stavět se má začít příští rok. Když se vše sečte, kraj bude potřebovat na nové silnice v nejbližších letech několik miliard korun, takže se bez dotací určitě neobejde.

Samostatnou kapitolou je pak Severní spojka za odhadem dvě miliardy korun bez daně. Tam je investorem Ředitelství silnici a dálnic, které však předpokládá, že komunikaci mezi křižovatkou u Globusu a Pražskou třídou v Nemanicích zprovozní až v roce 2025. Auta sjíždějící z dálnice, která budou dál pokračovat směrem na Písek a Plzeň, tak budou ještě mnoho let mířit přes Strakonickou.