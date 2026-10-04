Toalety v nové hale budou podle anglických norem. Na sport už chodí víc žen

Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Jihočeského kraje, je u příprav od samotného začátku. Jedná s architekty, zástupci sportovních svazů i dalšími účastníky. Podle něj přípravy postupují tak, jak je v plánu. „Jsem maximálně spokojený. Bude to opravdu velkolepé dílo,“ je přesvědčený.
V tomto týdnu Wilkinson Eyre Architects představili aktuální podobu projektové dokumentace. Ta má být hotová do konce letošního roku.
„Následovat bude projednávání a vytvoří se bílá kniha, tedy definice toho, co všechno v hale má být. Podle harmonogramu bychom v červnu 2027 měli žádat o stavební povolení, které bychom v září mohli mít, a následně zahájit tendr na zhotovitele,“ přiblížil Hornát.
Stavba má zabrat dva roky, na podzim roku 2029 by měl začít provoz haly. Počítá se s tím, že celá akce včetně úprav prostoru před areálem výstaviště vyjde na dvě až tři miliardy korun. Finančně se na ní bude podílet Jihočeský kraj, město a výstaviště.
Vysoká cena zaujme, nicméně budějovická hala je v rukou světoznámých architektů, kteří navrhovali haly po celém světě. Připravovali halu pro olympiádu v Londýně nebo v Riu, dále londýnský velodrom či arénu v Liverpoolu.
„Projel jsem s nimi celé město a řadu sportovišť. Říkal jsem jim, že naše hala pro ně není tak složitá úloha, ale tvrdili opak. Kvůli vlivu na město je to pro ně výjimečná zakázka. Budova výrazně změní dění v Budějovicích a ovlivní okolí,“ potvrdil Hornát.
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Koncerty, kongresy i sport. To je vize nové haly u budějovického výstaviště
Sportovní centrum změní vstup do areálu výstaviště. To po dokončení získá podobu „kosti“, tedy že na obou koncích budou silná místa. Severní stranu doplní kromě pavilonů Z a T také plánovaný kongresový hotel a místo spojí s městem lávka přes řeku Vltavu.
Jižní část kromě sportovní haly změní i parkovací dům pro zhruba 450 aut, cyklopoint, nová administrativní budova výstaviště, kancelářské prostory a také upravený prostor před výstavištěm samotným. „S vjezdem do parkovacího domu vznikne nová křižovatka na Dlouhé louce, což se řeší jako samostatný projekt,“ líčí Hornát.
Arénu přestaví za pár hodin
V okolí centra bude možné posedět v kavárně, jejíž základ vznikne na 3D tiskárně, nebo na lavičkách pod stromy. Ty bude zavlažovat voda, která tam steče z okolí. Terasu čnící z arény zavlaží voda ze střechy. Projektanti myslí i na takzvanou environmentální výkonnost budovy. Vytvořili i teplotní mapy fasády, aby se budova nepřehřívala.
Klíčová je co nejvyšší funkčnost budoucí arény. Při studii proveditelnosti se zkoumal i očekávaný pohyb lidí kvůli počtu turniketů i odchodu z tribun. „Při různých příležitostech bude možné variabilní oddělení prostor či efektivní využití části haly. Přestavět arénu ze sportu na koncert půjde za pár hodin, prakticky přes noc. S architekty jsme se byli podívat na novou halu v Jihlavě. Tam dělá potíže denní světlo, u nás bude hala kompletně zatemněná,“ srovnává.
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Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů
Prstence pro fanoušky a VIP budou oddělené. Chybět nebude venkovní terasa, dostatek míst k občerstvení a toalety. Jejich počet se bude řídit anglickými normami. „České jsou z minulého století, kdy ženy na sport tolik nechodily. Nechceme, aby ženy ostudně stály ve frontě,“ dodává Hornát.
Se zástupci jednotlivých sportů se řeší konkrétní podmínky, které jsou pro utkání nutné. Plánuje se využití pro volejbal, florbal, házenou, basketbal, badminton či futsal.
„Hala vypadá krásně a bude skvěle nastavená na provoz. Zajímal jsem se o praktické věci a všechno to dává smysl. Architekti postupně zapracovávají jednotlivé návrhy,“ chválí si generální manažer volejbalového Jihostroje Robert Mifka.
Právě budějovický klub by měl halu využívat nejčastěji. Na volejbalové a další duely bude maximální kapacita 5 020 diváků, na další sporty se může snížit na zhruba 3 600.