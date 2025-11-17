Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Autor:
  10:08
Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v ruce. Teď se fanouškům svěřuje se svými oblíbenými místy v knize.
Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budějčanda a herec Lukáš Hejlík
Procházky Českými Budějovicemi od Budějčandy
Budějčanda píše věnováním zájemcům o knihu.
Na křest do IGY centra dorazil také herec Marek Hejlík (s mikrofonem).
6 fotografií

Budějčanda dává nejen obyvatelům krajského města prostřednictvím svých fotek zajímavé tipy, kam vyrazit na výlet, co si nenechat ujít nebo třeba kde mají dobrou kávu.

Influencerka teď potěšila i ty, kteří zůstávají věrní knihám. Budějčanda vydala novinku, jmenuje se Procházky Českými Budějovicemi. Je to bílá publikace s měkkými deskami s růžovou obálkou, které vévodí žlutý obrázek Samsonovy kašny.

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru
Budějčanda a herec Lukáš Hejlík
Procházky Českými Budějovicemi od Budějčandy
Budějčanda píše věnováním zájemcům o knihu.
6 fotografií

„Moje činnost začala láskou k Budějovicím a hledáním místa, kde bych své zážitky, fotky a pozitivní zjištění mohla sdílet. Můj osobní Instagram se mi pro to zdál nevhodný, tak jsem si založila účet Budějčandy. Ale žádné velké ambice jsem s ním neměla. Jen jsem chtěla, aby to lidi bavilo stejně jako mě,“ usmívá se dáma, která za profilem stojí už více než šest let.

Za tu dobu se z ní stala influencerka, kterou už zčásti její „dítě“ na sociálních sítích živí. Na základě toho také třeba získala spolupráci s budějovickým IGY centrem. Stala se pro letošní rok tak trochu i jeho tváří.

„Vážím si moc toho, že jsem se za tu dobu postupně dostala do míst, kam bych se jako běžný člověk nikdy nepodívala. Jako příklad dám třeba hodinovou věž na budově pedagogické fakulty,“ líčí.

Jedenáct procházek po městě

Právě v IGY centru před několika dny svou novou knížku pokřtila. Kmotrem publikace, který ji podle nepsaných oficialit slavnostně polil šampaňským, se stal herec, režisér či autor projektu scénického čtení Listování a projektu Gastromapa Lukáš Hejlík.

„Víte, jaký kromě pokrmu má ještě význam pojem pikador?“ ptal se Hejlík návštěvníků křtu a následující autogramiády. A právě podobné zajímavosti o krajském městě Budějčanda vypsala do své knihy.

Influencerka zemřela kvůli plastice, za snem odletěla do Turecka

Tam také najdete i správnou odpověď, tedy to, že slovo pikador je kromě typicky budějovické pochoutky párku v rohlíku i zápasník s býky, který do nich zapichuje své kopí.

„Knížku jsem skládala jako průvodce, kde je zmíněných jedenáct procházek po městě. Snažila jsem se tam dostat nejen známá budějovická místa, ale i věci, které jsem sama neznala, když jsem do města přišla. Třeba nápady na to, kde si můžete dát fajnový oběd či kam zajít na skvělé divadlo. Je to přátelský průvodce po Budějovicích, který pochopí každý a který nenudí přílišnými daty a čísly,“ popsala autorka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:08

Produkujeme textil s přidanou estetickou hodnotou, říká tkadlec ze Strmilova

Filip Kubák je vystudovaný textilní výtvarník. Baví ho i stroje, zkouší, jaké...

Filip Kubák je představitelem páté generace tkalců ve Strmilově na Jindřichohradecku. Firma vznikla už v roce 1870. „Spolupracujeme s uměleckou sférou a čerpáme z našich historických vzorů,“ říká...

16. listopadu 2025  11:58

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:03

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:20

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého...

14. listopadu 2025  17:11

Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je Churáňov. (7. listopadu 2025)

Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...

14. listopadu 2025  15:54

Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)

Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu...

14. listopadu 2025  15:28

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

14. listopadu 2025  13:56

Musíš to mlátit, upozorňoval trenér budějovického univerzála Brichtu

Tomáš Brichta z Českých Budějovic při smeči

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje se ukázali na evropské scéně v plné síle. Severomakedonskou Strumici „smetli“ z palubovky sportovní haly poměrem 3:0 (18, 12, 24).

14. listopadu 2025  11:38

Co všechno teče do Lipna? Vědci prověřují výpusti, které odhalila nízká hladina

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Nízká hladina Lipna odhalila mimo jiné i výpusti ústící do přehrady. Jde o různé trubky a vedení. Vědci se chtějí soustředit na jejich monitorování. Zajímá je například kolik jich je nelegálních a co...

14. listopadu 2025  11:22

Pecháček si nos nechal rovnat bez narkózy: Chytil jsem se židle a...

Ústecký Adam Pecháček v masce.

V obličejové masce vypadá jako Zorro, ale když mu bez umrtvení rovnali zlomený nos, trpěl jako don Quijote. Ústeckého basketbalistu Adama Pecháčka však stejně tak bolí i porážky – jako ta poslední...

14. listopadu 2025  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.