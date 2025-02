Na Orlík vyjeli první bruslaři, led je ale dost tenký. Lipno je na tom lépe

14:07

Na sociálních sítích se objevují první videa bruslařů, kteří vyrazili na orlickou nádrž v blízkosti hradu Zvíkov. Led tam ale podle místních zatím není příliš silný, a tak to může být nebezpečné. To Lipno na Šumavě je na tom o poznání lépe. Odborníci upozorňují, že led by měl mít tloušťku alespoň 15 centimetrů.