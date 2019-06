Brigádníci dostanou v létě přidáno. Někde až o 20 korun za hodinu

Na jihu Čech výrazně zvedli hodinovou mzdu pro brigádníky například ve strojírenské výrobě firmy Kern-Liebers v Českých Budějovicích. Zatímco loni společnost lákala na minimální částku 80 korun na hodinu s možností bonusů, letos nabízí brigádníkům 100 až 120 korun.

„Většinou potřebujeme pomocné pozice do skladů. Lidé se k nám už hlásí. Jsou to hlavně ti, kteří u nás byli loni, a také přicházejí někteří na doporučení. Stavy pak doplňujeme učni. Zatím bychom neměli mít problém brigády zaplnit. Když ale někdo přijde, práci mu najdeme,“ ubezpečila personalistka Renata Mrkvanová s tím, že více než 30 brigádníků asi výroba v Budějovicích potřebovat nebude.

Volná místa nabízí i jihočeská Madeta. „Letos je potřeba brigádníků o něco nižší, ale stále je sháníme. Jde především o místa do výroby. Největší poptávka je asi v Plané nad Lužnicí,“ zmínil personální ředitel Pavel Buryánek. Kromě toho má podnik závody také v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Krumlově. Výrobce Lipánka letošním posilám navýšil minimální hodinovou mzdu z 96 na 99 korun, nejvyšší zůstává na 115 korunách.

Budvar shání kuchaře

Pokud zájemci o letní přivýdělek nechtějí práci ve výrobě, snadno ji najdou například v restauracích. Řada z nich potřebuje posily během celého roku a jinak tomu není ani v létě. Své o tom ví v Budějovickém Budvaru.

„Stále hledáme brigádníky do Masných krámů a do pivnice Budvarka v areálu pivovaru. Potřebujeme lidi do servisu, pomocné síly do kuchyně a kuchaře, což je vhodné pro studenty gastronomických oborů,“ popsal mluvčí Petr Samec. Číšník a servírka dostanou 100 korun, posila do kuchyně 85 a kuchař 110 korun na hodinu. Do výroby a logistiky Budvar nikoho neshání, všech 25 míst má obsazených.

S obsazením brigádnických pozic není problém například v opařanské výrobě firmy Efaflex na Táborsku, kde vznikají vrata. Podnik se zhruba 300 lidmi počítá pro léto s 25 brigádníky. Plánování řeší už na začátku roku, takže teď už uchazeče odmítá. V létě tady pracují převážně děti stálých zaměstnanců, zbytek jsou místní z okolí.

Výroba ale musí řešit jiný problém. „Dávno jsou doby, kdy chtěli lidé brigádu třeba na dva měsíce. Většinou teď převažuje představa měsíc práce a měsíc volno. Když někdo jde na dva měsíce, chce 14 dní volno. Je to poměrně složité a náročné na administrativu a plánování,“ postěžoval si vedoucí personálního útvaru Milan Šmíd. Dodal, že letos dostanou posily na hodinu nejméně 100 korun, zatímco loni byla nejnižší částka 90 korun.

Plno mají i na druhé straně kraje, u hranic nedaleko Kaplice, ve výrobě firmy Engel, kde vznikají vstřikolisy na plasty. „Máme 70 brigádníků a další už nesháníme. Máme naše učně, které se snažíme zapojovat, stipendisty a přednost dáváme dětem našich zaměstnanců,“ shrnul personalista David Dědič. I tady se přidávalo. Zatímco loni podnik nabízel 75 až 95 korun, letos je to 85 až 100 korun na hodinu.

Hrubá mzda na jihu vzrostla

Víc peněz letos nebudou mít jen brigádníci. Podle čísel, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), totiž vzrostla průměrná mzda na jihu Čech za první čtyři měsíce meziročně o 2 035 korun. Díky nárůstu o 7,5 procenta je tak hrubá měsíční mzda v regionu podle předběžných výsledků 29 175 korun. To je o 3,2 tisíce korun méně než republikový průměr a o 12,3 tisíce méně než průměrná mzda v Praze.

„Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je stále velmi silný. V současné době je registrována nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách. Firmy zaznamenaly nedostatek volné pracovní síly, počty volných míst hlášených úřady práce se přiblížily rekordní hranici, podniky stále hůře hledají nové zaměstnance,“ dodala Petra Dolejšová z Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích.

Doplnila také, že nárůst počtu zaměstnanců byl za poslední období nejnižší a na některých místech v republice už došlo k poklesu počtu zaměstnanců. Na jihu Čech byl nárůst za první čtvrtletí nepatrný.