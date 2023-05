Když se brigádník osvědčí, může dostat až 200 korun za hodinu

„Brigádníky musíme shánět už od zimy. Do všech našich kempů a půjčoven lodí jich potřebujeme okolo stovky. Nejcennější jsou pro nás ti prověření, kteří se k nám vracejí pravidelně. Víme, že se na ně můžeme spolehnout, u nováčků je to horší,“ uvedl manažer půjčovny lodí Ingetour Jan Straka.

Doplnil, že většinu pozic mají pokrytých, ale stále shánějí několik pracovníků do půjčovny, na obsluhu v kempovém občerstvení nebo na pozici recepční. Nabízejí odměnu 140 až 170 korun na hodinu.

Na stále se zhoršující přístup brigádníků k práci si pak stěžují i v dalších odvětvích. „Nemůžeme se na ně moc spolehnout, často směny ruší na posledních chvíli. Pokud je pěkné počasí, nechce se jim chodit do práce, raději jdou někam k vodě,“ popsal své zkušenosti Petr Brom z českobudějovické pizzerie Fontana.

Nabídka brigád

v Budějovicích recepční v saunovém světě v IGY: 120–170 Kč/hod. obsluha Hola Burito: 120 Kč/hod. obsluha občerstvení u Velkého jezu poblíž Maláku: 130–140 Kč/hod. číšník/servírka v Potrefené huse: 140–150 Kč/hod. obsluha kavárny Bistro Born in London: 120–150 Kč/hod. obsluha v KFC: 115–130 Kč/hod.

Stejné zkušenosti sdílejí i v jiných zařízeních. Řada zaměstnavatelů se proto snaží mladé pracovníky motivovat mzdou, která při dobrých pracovních výkonech může ze 140 stoupnout až na 200 korun na hodinu.

Brom také zmínil, že shánění brigádníků v gastronomickém odvětví komplikuje rovněž nutnost zdravotního průkazu nebo věk minimálně 18 let pro manipulaci s penězi a alkoholickými nápoji.

„Hledáme převážně pracovníky se zkušenostmi. Je to pro nás lepší a hosté jsou spokojenější. Začátečníkům to dávají často sežrat a ti pak většinou sami končí, protože to nezvládají,“ vysvětlil.

Většina zaměstnavatelů také přiznává, že pokud má někdo o sezonní práci zájem, musí přijít sám. Jen část podniků využívá služeb úřadu práce (ÚP) nebo internetové portály. Nabídky nejčastěji rozšiřují na vlastní webové stránky nebo pomocí plakátů vyvěšených na recepci či ve výlohách. S náborem pomáhá i „šuškanda“ mezi zaměstnanci a jejich známými.

S tím souhlasí i Jiří Beran, ředitel odboru zaměstnanosti na ÚP v Českých Budějovicích. „Sezonní práce zaměstnavatelé hledají většinou prostřednictvím sociálních sítí či vlastních stránek a zaměstnanců. Proto se jejich nabídka objevuje v naší evidenci v menší míře,“ potvrzuje. A dodává, že nyní je možné zaznamenat na ÚP nárůst nabídky brigád, ale je to srovnatelné s minulými roky.

Pokojská, uklízečka či číšník

Podle Berana mají zaměstnavatelé největší zájem o uklízečky, pokojské nebo pomocníka v obchodech. Rostoucí poptávka je patrná i v zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví. Tradičně je velký zájem i o kuchaře, číšníky či servírky.

„Situace s brigádami a sezonními pracemi je při meziročním srovnání dlouhodobě stabilní. Neovlivňuje ji ani nezaměstnanost, která je na jihu Čech dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem, ani současná energetická krize,“ konstatoval Beran s tím, že významnější dopad na pracovní trh nemá ani příchod občanů Ukrajiny prchajících před válkou.

Své personální složení před létem ale neposilují jen sezonní odvětví. Řadu brigádníků nabírají také obchodní řetězce, velkosklady nebo montážní fabriky. Ty mladé pracovníky využívají zejména pro doplnění stavů v období, kdy si jejich stálí zaměstnanci berou vícedenní volno na rodinnou dovolenou.

To je případ také Budějovického Budvaru, kde na každé léto hledají až padesátku brigádníků. „Doplňujeme stavy a zároveň musíme nahradit zaměstnance na dovolené. Sháníme lidi na manuální práce a logistiku, ale třeba i průvodce či recepční do návštěvnického centra,“ sdělila za pivovar Martina Odehnalová z personálního oddělení. Brigádník si v Budvaru může vydělat až 150 korun na hodinu.