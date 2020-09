Budvar posílí kvůli blížícímu se brexitu zásoby piva v Británii

Pivo z Budějovického Budvaru pijí Britové v Leedsu, Bristolu, Glasgow, Londýně a dalších městech. Vedení národního pivovaru z jihu Čech teď ale řeší, jak svůj ležák na ostrovy posílat po 1. lednu 2021, kdy nastane brexit. Dohoda s Evropskou unií se totiž zatím nerýsuje a pokud se nezdaří, některým firmám to zkomplikuje vývoz zboží.

Pro pivovar je to podstatné. Velká Británie je pro Budějovický Budvar jednou z pěti nejdůležitějších exportních zemí. Reakcí na nejistotu situaci by mělo být posilování skladů.

„Počítáme s tím, že po dohodě s naší dceřinou společností v Británii budeme tvořit určitou pojistnou zásobu,“ uvedla Renata Pánková, obchodní ředitelka Budvaru pro mezinárodní trhy.

Podle ní teď Budvar do Británie neposílá tankové pivo. Nemůže za to brexit, ale koronavirus.

„Nevyvážíme z důvodů souvisejících s covidem-19. Omezení provozu restaurací způsobilo pokles prodeje piva v hospodách obecně. Nevíme v tuto chvíli s jistotou, zda hrozí, že se pivo zkazí. Nejprve si interně zanalyzujeme rizika, možnosti řešení a podle toho se rozhodneme,“ sdělila Pánková.

I přestože zatím není jasné, co bude brexit pro pivovary znamenat, ten českobudějovický výrazné obavy nemá. „Celou situaci monitorujeme, a zatím máme předběžné informace z celní správy, že by Velká Británie po odchodu z Evropské unie neměla uplatňovat clo na pivo,“ upřesnila Pánková.

Brexitu se věnuje i výroční zpráva pivovaru z roku 2019. „Problematika volného obchodu s Velkou Británií v kontextu cel a daní se významně dotýká i našeho podniku, proto pečlivě sledujeme dění kolem brexitu. Ve Velké Británii máme dceřinou společnost, prostřednictvím které realizujeme prodej zhruba 60 tisíc hektolitrů našeho piva,“ stojí v dokumentu.

Kromě Budvaru sleduje vývoj situace i holding Koh-i-noor. Zboží tam posílá tužkárna i firma Gama působící ve farmaceutickém průmyslu. Kromě jiného na ostrovy vyváží přes 40 milionů jednorázových pipet.

„V případě brexitu bez dohody hrozí cla ve výši 6,5 procenta a s tím spojené vícenáklady na dopravu a pochopitelně i spousta papírování. Na začátku se pak dá očekávat velké zpoždění dodávek a je otázka, jak dlouho by tento stav trval. S tím souvisí i riziko preference zboží z Asie z důvodu příznivějších cen,“ zhodnotil majitel Vlastislav Bříza.

„Jsme vděční, že jsme v EU“

Podle něj by pro Gamu takový stav představoval riziko zdražení a zpoždění importu klíčových materiálů vyráběných ve Velké Británii, které jsou nezbytné pro finální výrobu v České republice.

„Dočasným řešením by bylo robustní předzásobení a pomoc zákazníkovi formou slevy. Velikost předzásobení je ale zároveň limitovaná velikostí skladových prostor, finančními možnosti a pochopitelně i expirací výrobku,“ dodal Bříza.

Na ostrovy vyváží v menším množství i českobudějovická firma Tomket, která v Číně vyrábí pneumatiky. Pro ni ale tento trh tvoří jen několik procent z celkového obratu.

„Snad bude brexit s dohodou. Tak přemýšlí i většina lidí ve Velké Británii. Doufají, že nakonec dohoda bude, protože následky bez ní by byly ohromné. Významným způsobem by to ovlivnilo zejména denní dodávky,“ okomentoval zakladatel firmy Radek Grill.

„Řešením je zasílání přímo z výrobních závodů, které máme mimo Evropskou unii, ale je to pro nás změna distribučního modelu, na kterou nejsme připraveni. Jsme vděční, že jsme v EU, a zejména dnes si uvědomujeme, jaká je to výhoda. Nečeká se na hranicích v kolonách, zboží proudí rychleji a zákazník má díky velké konkurenci nižší ceny,“ dodal.

V jednotkách procent má zakázky ve Velké Británii i strojírenská firma Motor Jikov z Českých Budějovic. „V poslední době se navíc objem obchodů spíše snižuje. Nicméně při započtení podílu našich odběratelů, kteří následně své výrobky dodávají do Velké Británie, může jít již o významnou část naší produkce, a to 10 až 15 procent. V těchto případech ale nejsme přímým dodavatelem do Británie, nemusíme tedy řešit problémy s dovozem či clem,“ reagoval generální ředitel Miroslav Dvořák.

Zákazníci, kterým Motor Jikov dodává zboží, již před několika měsíci přesunuli své sklady a adresy do jiných zemí právě kvůli obavám z brexitu.

„Takže místo do Británie teď třeba dodáváme do Nizozemí. Jedná se o globální společnosti, které bez ohledu na nejistý politický vývoj již přijaly opatření. Z pohledu dovozu se snažíme nákupy řešit jinde, je to průběžně dlouhodobá činnost a brexit ji pouze podporuje,“ přidal Dvořák, podle kterého je nyní větším problémem covid-19.