Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Solární elektrárnu tady nechceme, hlásí Braničtí k navržené změně územního plánu

Autor:
  16:57
Navržená změna územního plánu může otevřít dveře výstavbě na polích na západě...

Navržená změna územního plánu může otevřít dveře výstavbě na polích na západě Branic na Písecku. Blíže by se vymezilo šest parcel, dále u lesa pozemky pro solární park. (červenec 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Pole, kde by se mohlo stavět, přímo sousedí se zahradou manželů Kučerových. Ti...
K polím vede jen úzká polní cesta, na ni se lze dostat pouze po úzké...
Kdo chce dojet k polím, musí využít jednosměrnou ulici. Ta ale není vhodná pro...
Manželé Kučerovi upozorňují, že v této části obce mají problémy s dodávkami...
5 fotografií
Místní se bojí, že na okraji Branic na Písecku může vyrůst fotovoltaický park. Většina dospělých obyvatel obce podepsala proti navržené změně územního plánu petici, některým to však naopak nevadí. Je to jen návrh, upozorňuje starosta.

Markéta Kučerová stála na západním okraji Branic na Písecku a popisovala navržené změny územního plánu. „Dřív to bylo nezastavitelné území, a najednou tady na tomto poli plánují šest parcel a vzadu u lesa je v návrhu fotovoltaická elektrárna,“ vyjmenovala. Plochu od její zahrady odděluje jen polní cesta.

O návrhu se dozvěděla zhruba před dvěma týdny. Zmínila, že místo se nachází v čisté přírodě a jde o chráněné území Natura 2000. Chybí tam příjezdová cesta, potíže mají i s pitnou vodou. „V místním vodovodu není dostatečný tlak a voda nám ráno a večer neteče,“ dodala.

Její manžel Vít zmínil, že problémy mají i sousedi v ulici. Manželé na to prý obec upozorňují 15 let. Jak to bude vypadat po připojení 22 nových domů, si neumějí představit. Kromě šesti parcel v jejich blízkosti má totiž návrh počítat s dalšími 16 u nádraží. Obec přitom má mít několik nevyužitých stavebních parcel.

Navržená změna územního plánu může otevřít dveře výstavbě na polích na západě Branic na Písecku. Blíže by se vymezilo šest parcel, dále u lesa pozemky pro solární park. (červenec 2026)
Pole, kde by se mohlo stavět, přímo sousedí se zahradou manželů Kučerových. Ti proti změně územního plánu sepsali petici, již podepsala většina dospělých obyvatel obce. (červenec 2026)
K polím vede jen úzká polní cesta, na ni se lze dostat pouze po úzké jednosměrné ulici. (červenec 2026)
Kdo chce dojet k polím, musí využít jednosměrnou ulici. Ta ale není vhodná pro těžkou techniku, některé domy v ní jsou popraskané. (červenec 2026)
5 fotografií

Ve čtvrtek večer se v areálu branické TJ Sokol uskutečnilo veřejné projednání navržených změn. „Chceme vědět technické věci, proč to chtějí tady, co se bude dít, co to znamená,“ vysvětlila Kučerová. Sepsala i petici, již podepsalo 147 ze zhruba tří stovek obyvatel obce.

Na jednání ji předali starostovi Stanislavu Češkovi. „Zpětnou vazbu lidí budeme určitě brát vážně, i tu petici,“ ujistil po zasedání. Ocenil, že se při jednání probraly veškeré názory. Dorazily na něj desítky místních, kteří se občas začali hlasitě překřikovat.

„Myslím, že pro rozhodování zastupitelstva je dobře, že si k tomu lidé řekli svoje, budou to připomínkovat a my se podle toho přizpůsobíme. Mělo by to tak být se vším,“ doplnil starosta. Až do 18. července mohou lidé vznášet k návrhu změny své požadavky, o nichž pak rozhodnou zastupitelé.

Češka připustil dlouhodobé problémy s dodávkami vody, jež mají pravidelně asi u dvou nebo tří nemovitostí. Situaci prý řeší. Uvědomuje si, že v obci je několik nevyužívaných stavebních pozemků. „Předpokládám, že nám projde, když hodně, tak deset parcel,“ mínil.

Když se nestaví, nevznikají nové parcely

Architekt Radek Boček, který pro Branice návrh změny připravil, totiž zmínil, že obec má ve stávajícím územním plánu vymezené přiměřené množství zastavitelných ploch tomu, kolik má obyvatel a jak se toto číslo vyvíjí. Krajský úřad proto nemusí povolit další.

„Může se to stát. Když jsou tady vymezené zastavitelné plochy, bez ohledu na to, kdo je vlastní, a dlouhodobě se na nich nestaví, tak to svým způsobem blokuje vymezení dalších zastavitelných ploch,“ reagoval na dotaz jedné z občanek.

Boček také podotkl, že když stavebník do pěti let od nabytí účinnosti územního plánu nezíská stavební povolení, má obec právo zastavitelnou plochu z územního plánu vyjmout, aniž by musela majiteli pozemku platit náhradu škody.

Plánovaná obří fotovoltaická elektrárna na Českobudějovicku narazila na odpor

Připomněl, že zatímco u lokality u nádraží pochybnosti neměl, na pozemcích u Kučerových navrhuje prověřit možnost vymezení. To bude úkol pro projektanta, který může dospět k závěru, že tam žádná zastavitelná plocha nebude. „Já to musím respektovat,“ řekl Boček.

Podstatnou část zasedání zabrala debata o zmíněné fotovoltaické elektrárně. Změna počítá s tím, že by solární panely bylo možné umístit jen na střechách budov, případně dvou obecních pozemcích. Počítá také se zákazem umisťování větrných elektráren ve volné krajině.

Zájemce o pozemky prý nemají

Zatímco většina solární elektrárnu odmítá, našli se i občané, kteří v ní vidí smysl. Pokud by změnu odmítli, mohou to změnit za čtyři roky, případně dříve přes zvláštní žádost. Jeden z přítomných mužů však uvedl, že by se tomu nebránil.

„Pořád tam nic nebude stát. Nebo se může situace vyvinout úplně jinak a my budeme rádi, že jsme si to tam dali. Kdybychom všichni do všeho házeli vidle, tak to bychom se nikam nedostali,“ mínil.

Krátce před koncem pronesl další z občanů, že se proslýchá, že obec má již mít o dotčené pozemky zájemce, který by elektrárnu postavil. To ale starosta odmítl. Připomněl, že se jedná jen o návrh.

„Než se územní plán připraví včetně parcel, tak je to otázka 10 nebo 15 let. Jinak my s tím máme zkušenost na obecních budovách, máme tři odběrná místa o kapacitě nějakých 60 kW a jsme s tím spokojení,“ uzavřel Češka.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Původně ho měli otevřít na konci srpna, nakonec to stihnou o měsíc dřív. Na zhruba 3,5 kilometru dlouhém úseku jihočeské D3 mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem finišují práce. Na jeho konci vzniká...

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

Když udeří blesk opravdu blízko, cítíte, jak mravenčí zem, vypráví lovec bouří

Premium
Lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce (2.7.2026)

Jihočeský fotograf Josef Vyšata se dlouhodobě věnuje lovu bouřek a extrémního počasí, zejména supercel a bleskových výbojů. Kvůli snímkům ročně najede tisíce kilometrů a sleduje vývoj bouřkových...

Solární elektrárnu tady nechceme, hlásí Braničtí k navržené změně územního plánu

Navržená změna územního plánu může otevřít dveře výstavbě na polích na západě...

Místní se bojí, že na okraji Branic na Písecku může vyrůst fotovoltaický park. Většina dospělých obyvatel obce podepsala proti navržené změně územního plánu petici, některým to však naopak nevadí. Je...

9. července 2026  16:57

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

9. července 2026  13:41

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

9. července 2026  10:08

Mozek je nastavený hledat nebezpečí, dřív to bylo nutné. Dnes to škodí, říká lektorka

Premium
Linda Štucbartová upozorňuje, že se mění chování klientů i na odborech, které...

Lektorka Linda Štucbartová učí pracovníky úřadů, jak se bránit slovním i fyzickým útokům. Říká, že i zaměstnanci někdy reagují neadekvátně. „Častá chyba je, že když klient přijde se stížností, je v...

8. července 2026

Manévry kvůli plastové zbrani. Policie zadržela ženu, která mířila na souseda

Žena ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní (8. července...

Policisté dnes po poledni pátrali po ženě, která podle oznámení ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Zhruba po hodině ženu našli a zadrželi. Nikomu se nic nestalo. Policie...

8. července 2026  14:04,  aktualizováno  15:45

Farmáři otevřeli samoobslužný stánek, od května už ho ale dvakrát vykradl zloděj

Farmáři postavili stánek na náves v Záboří. Nabízejí v něm domácí vejce, masné...

Provozovatelé rodinné farmy ze Strakonicka otevřeli samoobslužný stánek, aby v něm nabízeli lokální produkty. Když jim ho už podruhé vykradli, obchůdek zavřeli. Nyní si dávají čas na rozmyšlenou,...

8. července 2026  14:41

Nové byty chtějí, ale ne u chráněných rybníků. Není to novinka, říká náměstek

Vávrovské rybníky jsou místem, kam chodí na procházky lidé ze sídliště Máj.

Tři stavební pozemky, na nichž mohou vyrůst až osmipatrové bytové domy. To vše v sousedství Vávrovských rybníků, které jsou součástí přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Na návrh nového územního...

8. července 2026  11:56

Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Co bude dál s budějovickým Dynamem, to zůstává nadále nejisté. Platí to i poté, co první tým třetího nejstaršího českého klubu včera zahájil letní přípravu. V kabině se sešlo kolem dvaceti hráčů...

8. července 2026  7:51

Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček

Antonín Vaníček z Jablonce na předzápasové rozcvičce.

Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...

7. července 2026  14:38

Budějovice musejí být odvážné, radí manažer. Pomáhal Linci, když byl městem kultury

Ekonom a manažer Georg Steiner

Ekonom a manažer Georg Steiner byl v týmu, který připravoval rakouský Linec na rok 2009, kdy se stal Evropským hlavním městem kultury. Stejný titul ponesou v roce 2028 i České Budějovice. „Z Lince se...

7. července 2026  12:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

7. července 2026  9:06

Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji

Premium
František Vejmělka se dostal na Novou Guineu při studiu na Přírodovědecké...

František Vejmělka zkoumal savce na Nové Guineji. Objevil tam i čtyři nové druhy a natočil, vyfotil, vědecky zdokumentoval a detailně popsal velekrysu subalpínskou. Sbírku, kterou tam za půl roku...

6. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.