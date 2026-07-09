Markéta Kučerová stála na západním okraji Branic na Písecku a popisovala navržené změny územního plánu. „Dřív to bylo nezastavitelné území, a najednou tady na tomto poli plánují šest parcel a vzadu u lesa je v návrhu fotovoltaická elektrárna,“ vyjmenovala. Plochu od její zahrady odděluje jen polní cesta.
O návrhu se dozvěděla zhruba před dvěma týdny. Zmínila, že místo se nachází v čisté přírodě a jde o chráněné území Natura 2000. Chybí tam příjezdová cesta, potíže mají i s pitnou vodou. „V místním vodovodu není dostatečný tlak a voda nám ráno a večer neteče,“ dodala.
Její manžel Vít zmínil, že problémy mají i sousedi v ulici. Manželé na to prý obec upozorňují 15 let. Jak to bude vypadat po připojení 22 nových domů, si neumějí představit. Kromě šesti parcel v jejich blízkosti má totiž návrh počítat s dalšími 16 u nádraží. Obec přitom má mít několik nevyužitých stavebních parcel.
Ve čtvrtek večer se v areálu branické TJ Sokol uskutečnilo veřejné projednání navržených změn. „Chceme vědět technické věci, proč to chtějí tady, co se bude dít, co to znamená,“ vysvětlila Kučerová. Sepsala i petici, již podepsalo 147 ze zhruba tří stovek obyvatel obce.
Na jednání ji předali starostovi Stanislavu Češkovi. „Zpětnou vazbu lidí budeme určitě brát vážně, i tu petici,“ ujistil po zasedání. Ocenil, že se při jednání probraly veškeré názory. Dorazily na něj desítky místních, kteří se občas začali hlasitě překřikovat.
„Myslím, že pro rozhodování zastupitelstva je dobře, že si k tomu lidé řekli svoje, budou to připomínkovat a my se podle toho přizpůsobíme. Mělo by to tak být se vším,“ doplnil starosta. Až do 18. července mohou lidé vznášet k návrhu změny své požadavky, o nichž pak rozhodnou zastupitelé.
Češka připustil dlouhodobé problémy s dodávkami vody, jež mají pravidelně asi u dvou nebo tří nemovitostí. Situaci prý řeší. Uvědomuje si, že v obci je několik nevyužívaných stavebních pozemků. „Předpokládám, že nám projde, když hodně, tak deset parcel,“ mínil.
Když se nestaví, nevznikají nové parcely
Architekt Radek Boček, který pro Branice návrh změny připravil, totiž zmínil, že obec má ve stávajícím územním plánu vymezené přiměřené množství zastavitelných ploch tomu, kolik má obyvatel a jak se toto číslo vyvíjí. Krajský úřad proto nemusí povolit další.
„Může se to stát. Když jsou tady vymezené zastavitelné plochy, bez ohledu na to, kdo je vlastní, a dlouhodobě se na nich nestaví, tak to svým způsobem blokuje vymezení dalších zastavitelných ploch,“ reagoval na dotaz jedné z občanek.
Boček také podotkl, že když stavebník do pěti let od nabytí účinnosti územního plánu nezíská stavební povolení, má obec právo zastavitelnou plochu z územního plánu vyjmout, aniž by musela majiteli pozemku platit náhradu škody.
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Připomněl, že zatímco u lokality u nádraží pochybnosti neměl, na pozemcích u Kučerových navrhuje prověřit možnost vymezení. To bude úkol pro projektanta, který může dospět k závěru, že tam žádná zastavitelná plocha nebude. „Já to musím respektovat,“ řekl Boček.
Podstatnou část zasedání zabrala debata o zmíněné fotovoltaické elektrárně. Změna počítá s tím, že by solární panely bylo možné umístit jen na střechách budov, případně dvou obecních pozemcích. Počítá také se zákazem umisťování větrných elektráren ve volné krajině.
Zájemce o pozemky prý nemají
Zatímco většina solární elektrárnu odmítá, našli se i občané, kteří v ní vidí smysl. Pokud by změnu odmítli, mohou to změnit za čtyři roky, případně dříve přes zvláštní žádost. Jeden z přítomných mužů však uvedl, že by se tomu nebránil.
„Pořád tam nic nebude stát. Nebo se může situace vyvinout úplně jinak a my budeme rádi, že jsme si to tam dali. Kdybychom všichni do všeho házeli vidle, tak to bychom se nikam nedostali,“ mínil.
Krátce před koncem pronesl další z občanů, že se proslýchá, že obec má již mít o dotčené pozemky zájemce, který by elektrárnu postavil. To ale starosta odmítl. Připomněl, že se jedná jen o návrh.
„Než se územní plán připraví včetně parcel, tak je to otázka 10 nebo 15 let. Jinak my s tím máme zkušenost na obecních budovách, máme tři odběrná místa o kapacitě nějakých 60 kW a jsme s tím spokojení,“ uzavřel Češka.