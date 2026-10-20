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Unikátní box v Záblatí slouží k vyzvednutí zásilky i dobití elektrokola

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  12:06
Na první pohled je to obyčejný výdejní zásilkový box. Ale takový, co mají v Záblatí na Prachaticku, nikde jinde v republice nyní nenajdete. Slouží pro výdej a posílání zásilek, ale také cyklistům. Ti si tam mohou dobít elektrokola, udělat lehčí opravy s pomocí základního nářadí nebo si dofouknout pneumatiku. Box je zároveň i mobilním hotspotem. Stačí jen mít chytrý mobil.

„O boxu jsme uvažovali už dřív, ale původně jsme nepřemýšleli nad tím, že by to bylo spojené s vybavením pro kola. Až pak nám firma tuhle možnost nabídla, a protože jsme v podhůří Šumavy a cykloturistika je tady rozšířená, na nápad jsme kývli,“ přiblížil starosta Záblatí Jan Poliček.

Cyklobox zatím testují a lidé za nabití elektrokol neplatí. Vše jde za obcí. „Jde o to, aby se s novinkou místní sžili a využívali ji. Chceme, aby se box naučili používat i turisté. Máme tady hodně chatařů a podobně. Také ne každý má doma kompresor na kolo, tak může přijet sem,“ myslí si Poliček.

V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté si u něj mohou dobít elektrokola nebo nafouknout pneumatiky.
V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté si u něj mohou dobít elektrokola nebo nafouknout pneumatiky.
V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté si u něj mohou dobít elektrokola nebo nafouknout pneumatiky.
V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté si u něj mohou dobít elektrokola nebo nefouknout pneumatiky.
8 fotografií

Pořízení boxu vyšlo na nižší stovky tisíc korun. Jeho obsluha se nijak neliší od běžných zásilkových boxů. Pro využití například kompresoru či dobíječky je už však nutné se napřed registrovat. Pak jde služby s pomocí načteného QR kódu jednoduše využít. I to je jeden ze způsobů ochrany proti krádežím, dalším pak je kamerový dohled či ocelová lanka, která spojují nářadí a další doplňky se samotným boxem.

Mobil nebo tablet dobije obyvatelům Blatné solární lavička

„Je to první zásilkový cyklobox v Česku. Jeho primární účel je sice příjem a odesílání zásilek, ale umí pomoci i kolařům. Místním výrazně ušetří čas, protože tu balíčky můžete přijímat i odesílat vlastně kdykoliv. V tuto chvíli se soustředíme na malé obce do tisíce obyvatel, aby i zde měli podobný zásilkový servis jako ve větších městech,“ vysvětlil Pavel Orálek, mluvčí společnost OX Point, která box s celkem 24 schránkami do Záblatí dodala.

Pokud se nová služba v obci osvědčí, lze ji i rozšířit. Firma umí schránky vybavit dalšími věcmi, jako je například defibrilátor, hasicí přístroj, nebo dokonce meteostanicí a udělat z řadového zásilkového boxu multifunkční zařízení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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