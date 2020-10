Amatérský botanik z Prachaticka se stará o vzácné hořečky, očísloval si je

Vždycky, když jde na louku, do ruky vezme malý sešit. Do něj si šedesátiletý Karel Mašek zaznamenává vše o květinách chráněného hořečku mnohotvarého, o které na pozemku pečuje. Každý má pečlivě označený a očíslovaný cedulkou na špejli zapíchnuté do země.