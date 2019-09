VIDEO: Bosch má centrum za stamiliony, do akustické komory se vejde auto

Šestipodlažní budova je místem, kde se firma zaměří na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro své zákazníky po celém světě. Bude tady vyvíjet a testovat své výrobky.

„Jsou to palivové systémy pro motorová vozidla či systémy na neutralizace výfukových plynů v dieselových motorech s obchodním názvem DNOX,“ uvedl technický ředitel závodu v Českých Budějovicích Václav Pixa.

„Pro nás investice znamená posun od tradičních technologií k těm moderním. Navíc už nejsme jen výrobní závod, ale rozvíjíme programování softwaru a aplikací,“ doplnil.

V novém objektu mají zaměstnanci nejen kanceláře. Hned v přízemí jsou například tři akustické komory, kde mohou vývojáři testovat hlasitost výrobků. Do jedné z nich se vejde i osobní automobil.

Jedna z komor je bezdozvuková místnost pro měření zvláště tichých výrobků. To je důležité hlavně pro zvukové zkoušky velmi tichých komponentů pro elektromobily. Zaměstnanci, kterých tady bude až šest stovek, mají navíc k dispozici zóny pohody, jež mají přispět k vylepšení pracovního prostředí.

Stavba stála 850 milionů korun

Budova také patří do energetické třídy A a je soběstačná. Bosch do ní uložil celkem šest tepelných čerpadel. Investice do moderního objektu vedle parkoviště u areálu vyšla na 850 milionů korun.

„Vývojové a technologické centrum je součástí naší strategie přeměnit závod v Českých Budějovicích na chytrou továrnu,“ sdělil Stefan Hartung, člen představenstva společnosti Bosch a vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions.

Akci podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu pobídkou z roku 2016. Stát dal na stavbu a rozšíření výroby 443,6 milionu korun. Celková výše investice do výroby a vývojového centra dosáhne v období mezi roky 2017 a 2020 téměř dvou miliard korun.

„Je to ukázka investice s přidanou hodnotou. Přesně na ty se nyní Česká republika zaměřuje v souladu s Inovační strategií 2030, která je základem připravované Národní hospodářské strategie v duchu motta a hospodářské značky Czech Republic: The Country For The Future,“ poznamenal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Bosch má v Budějovicích i celém regionu dominantní postavení. Zatímco v roce 1992 tady pracovalo 330 lidí, nyní jich firma zaměstnává téměř čtyři tisíce. Z celkového počtu je tady 514 zahraničních pracovníků 23 národností. Kromě DNOX tvoří produkci elektrická palivová čerpadla či plynové pedály.