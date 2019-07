Bosch v Českých Budějovicích brzy otevře centrum pro 550 zaměstnanců

Přes dva roky působí v Českých Budějovicích Kai Frericks. Obchodní ředitel budějovického závodu Robert Bosch věří, že region splňuje podmínky, které pomáhají s lákáním nových zaměstnanců.

Když jsme se před dvěma roky potkali, řekl jste mi, že žít v Budějovicích je něco jako malá dovolená. Je to něco, co vám pomáhá sem lidi přitáhnout?

To, kde lidé žijí, hraje při rozhodování mladých rodin stále důležitější roli. Pro firmy je to něco, na co se musí soustředit. Hlavně kvalifikovaní lidé si mohou vybírat na základě finančních podmínek, ale i dalších faktorů, které souvisí s kvalitou života. Myslím, že jsme v Budějovicích na dobrém místě a region má určitě co nabídnout.

Mluvíte o kvalifikovaných zaměstnancích. S nimi je ale na jihu Čech problém.

Vzdělávací systém v Česku je v tomhle směru limitovaný. Občas proto musíme sahat do zahraničí. Je důležité zvyšovat počet lidí, kteří přichází z univerzit. Tohle je problematika, která se musí řešit mezi firmami a politiky. Lidé mají stále víc možností. Mohou odejít do zahraničí a vydělat si více peněz. Právě ti kvalifikovaní pochopili, že se svými znalostmi mohou jít pryč. Mluví cizími jazyky a jsou otevřeni výzvám.

Jak je tady vy můžete udržet?

Nabízíme různé služby a benefity. Máme program podpory vlastního bydlení, což obsahuje příspěvek na bydlení a pomoc při splácení hypotéky. Dále poskytujeme bezúročné půjčky na bydlení či nákup auta. Zajímavým benefitem je i dotované stravování, kdy například za oběd zaměstnanec zaplatí 20 korun. V rámci systému Cafeterie mohou zaměstnanci využívat různé sportovní a kulturní služby v regionu. Těší nás, že jsme několik let v řadě vítěz soutěže Zaměstnavatel roku Jihočeského kraje. Je hodně dobrých důvodů, proč přijít do Budějovic a do Bosche. Vážíme si toho, ale musíme na tom pracovat. Sami se musíme snažit zlepšovat.