V Boršově řeší problémové nájemníky. Plánují koupit nevyhovující ubytovnu

Romové se nastěhovali i do bývalého hostince U Brejžků. | foto: MAFRA

Komplikované soužití by mohlo být brzy minulostí. Patrovou budovu u mostu přes Vltavu budou smět obývat jen lidé přihlášení na obci.

„Vlastník domu odhlásí ty, kteří se už odstěhovali, ale pořád jsou na obci hlášení. Dále jsme se dohodli na odpadu. Všichni musí mít zaplacenou popelnici. Na deset obyvatel připadnou kontejnery o objemu tři sta litrů. Co se týče recyklace, s tím majitel moc neudělá, na tom musí zapracovat sami obyvatelé,“ sdělil starosta Jan Zeman po schůzce s Andreyem Krooem.

Boršov na podzim plánuje odkoupit zrušený penzion na návsi, kam se v červenci nastěhovaly desítky dělníků. Nyní jedná s majitelem.

„Starý dům bychom zřejmě nechali zbořit. Chtěli bychom vyklidit celý prostor. Alespoň rok bychom potom přemýšleli, co s tím chceme udělat. Je to uprostřed obce nedaleko řeky, kde může vzniknout krásný průhled,“ nastínil Zeman. Ten zatím vyloučil přesun obecního úřadu nebo vznik kulturního centra.

„Já osobně bych nikdy nechtěl, aby obec vlastnila hospodu nebo sál. Na to, abychom pořádali čtyři plesy za rok, je to zcela zbytečné. Zaplnit ten prostor byty je taky nesmysl. Zahuštěním středu obce vznikají další problémy se svozem odpadu a tak podobně,“ přemítal starosta, který by chtěl na budoucí využití prostoru vypsat architektonickou soutěž.

18. července 2024

„To nejcennější, co v Boršově máme, je řeka. Dokázal bych si představit nějaký veřejný prostor s využitím Vltavy. Musíme si nejprve určit, jak s tím chceme naložit, a následně bychom vypsali výběrové řízení na co nejzajímavější projekt,“ uzavřel Zeman.