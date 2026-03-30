Přibližně padesát vzrostlých dubů na okraji Boršova nad Vltavou na Budějovicku šlo v prvním březnovém týdnu k zemi. Rostly nedaleko kempu Poslední štace na levém břehu Vltavy. Nyní už je většina stromů pryč a na místě lze vidět vykácenou planinu. Místním však není jasné, proč se kácelo. A zástupci obce mlží.
Téma se dostalo i na jednání zastupitelstva v pondělí 9. března. Ptali se zastupitel Zdeněk Kamlach a Roman Haňur, který bydlí nedaleko vykáceného lesa.
„První dotaz byl, jestli to schválili, a dotaz číslo dvě, jestli tam někdo z nich byl. Na první dotaz jsem v zastupitelstvu dostal informaci, že o tom vlastně nic moc neví,“ uvedl Haňur. U druhé otázky mu odpověděla starostka Romana Rýcová, že tam nebyla. Ostatní zastupitelé krčili rameny.
Haňur upozornil, že stav lesa takový zásah podle něj v žádném případě neospravedlňoval. Starostka mu řekla, že těžbu zastaví, a tak se i skutečně stalo. Na místě tak v přímém sousedství prvních domů stojí jeho odhadem 15 až 25 označených dubů.
„Pokácené stromy jsou opravdu viditelně rovné, krásné, zdravé, silné. Ty, které tam zůstaly, už jsou starší, vzrostlejší a vykazují známky větvení,“ popsal Haňur. Pokud by se nezasadil o zastavení těžby, myslí, že by těžaři pokáceli i zbylé stromy. Nyní doufá, že už je tam ponechají.
V zápisu z jednání se o kácení dubů píše jen, že k němu měli občané připomínky. O tři dny později se však na obecním Facebooku objevilo stanovisko podepsané vedením obce a zástupcem společnosti Energoforest, jež se o obecní lesy stará.
V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech
„V dané lokalitě probíhá plánovaný pěstební zásah v rozsahu přibližně 150 krychlových metrů dubového dřeva. Nejedná se o plošné kácení lesa, ale o cílené odstranění části starších stromů, které svým zastíněním a konkurencí bránily růstu mladého porostu vysazeného při obnově lesa před pěti lety,“ stojí v textu.
Prý šlo o běžnou součást péče o les a obec hospodaří podle zákona a pod odborným dohledem lesního hospodáře. Součástí textu je však i zmínka, že stromy už loni vyznačoval lesní hospodář a bývalý starosta Jan Zeman, a jen pro vytížení těžebních kapacit se loni netěžilo. Zásah má být v souladu s lesním hospodářským plánem na roky 2016 až 2025.
Nynější zastupitel Zeman, jehož zastupitelstvo po patnácti letech odvolalo loni 10. listopadu z funkce starosty, však svoji účast odmítá a minulou středu obci doručil přes advokáta výzvu, aby se mu za zmíněné stanovisko omluvila. V dotčeném lese prý byl naposledy v lednu 2024, kdy tam označil s lesním hospodářem do deseti menších dubů, jež podle Zemanova tvrzení byly poškozeny při nucené těžbě po kůrovcové kalamitě. K nynějšímu kácení podle něj vůbec nemuselo dojít.
„Lesní hospodářské osnovy říkají, co lze porazit za deset let. Uvedu příklad, bude tam třeba 300 kubíků něčeho, vy to můžete porazit, nesmíte porazit víc, ale nemusíte porazit také vůbec nic, pokud se nejedná o nucenou těžbu,“ přiblížil.
Zámeček sloužil wehrmachtu i JZD, po záchraně přivítá první nájemníky
Zeman poukázal také na to, že se zastupitelé v březnu tvářili, že nic nevědí, avšak smlouvu o kácení podepsala obec už loni 28. listopadu a 18. února se za přítomnosti místostarosty Martina Schmidtmeyera vyznačovaly jednotlivé stromy. Dokládal to stanoviskem Zdeňka Cáby, jednatele společnosti Energoforest, které má iDNES.cz k dispozici. Cába v něm též píše, že lesník, který za jeho společnost obecní stanovisko podepsal, k tomu prý neměl právo.
Starostka Romana Rýcová kácení pro iDNES.cz komentovat nechtěla s tím, že už se k němu vedení obce vyjádřilo pro jiná média. Ve čtvrtečním článku Deníku místostarosta poukázal na to, že jde o hospodářský les, kde se s těžbou počítá.
Přiznal také, že o těžbě v listopadu starostku lesní hospodář informoval. „Vyznačené byly stromy převážně nahnuté nebo s prosychající korunou z důvodu prevence proti způsobení škody na zdraví nebo majetku třetí osobě,“ dodal Schmidtmeyer.
Žádostí bývalého starosty o omluvu se na obci zabývají. Proč kácení spojují se Zemanem, starostka odmítla vysvětlit. „Počkejte si, až se vyjádříme panu Zemanovi,“ reagovala Rýcová. Věci se prý táhnou již osm let a nedávají smysl, pokud se budou řešit jednotlivě. V pondělí 30. března v 18 hodin se v místní knihovně uskuteční setkání s občany k tomuto tématu a lze čekat emotivní debatu.