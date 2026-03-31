„Jestli si někdo tady takhle představuje zásah do lesa a pěstební činnost, tak opravdu nevím. Těžko nacházím slušná slova, protože ve mně to vře. Mám lesy velmi rád a když jsem toto viděl, tak jsem říkal, že to snad není pravda. Kdo to povolil? To je naprosté selhání obce, na tom já si trvám,“ hromoval k zastupitelům Miroslav Seidenglanz.
Upozornil také na nestabilní podloží s tím, že duby celé stráně držely. Zmínil situaci z minulosti, kdy se stráň i s ovocnými stromy svezla, a popřál lidem, kteří na kraji mají domy, aby to ustáli. Jiná obyvatelka se ptala, co obec preventivně udělá pro případ, kdyby se protrhla hráz rybníčku, kterou vybudovali, aby voda netekla dolů. Podle zástupců obce to nesouvisí, s čímž ale místní nesouhlasí.
Další z občanů Zdeněk Richtr poukázal na to, že každá žádost o kácení se posílá na obecní výbor životního prostředí, který vede zastupitel Zdeněk Kamlach. Ptal se proto, jestli o tom věděl. „Ne,“ odpověděl Kamlach. „Proč jste tuto věc řešili bez něj, když všechna ostatní kácení řeší on,“ pokračoval Richtr. Kamlach je podle něj jediný člen zastupitelstva, který se v záležitosti vyzná.
Vedení obce zopakovalo, že zásah vycházel z lesních hospodářských osnov na roky 2016 až 2025. Kácet se mělo už loni, ale kvůli chybějící technice lesařské firmy se to nestalo. „Přeznačovaly se nahnuté stromy s prosychající korunou,“ líčil místostarosta Martin Schmidtmeyer, který se v únoru na značení podílel. Veřejnost s tím však nesouhlasila, stromy prý byly v dobrém stavu.
Debata byla povětšinou věcná a lidé zejména chtěli, aby se k tomu vedení obce postavilo čelem. „Něco se pokazilo, a já to i chápu, ale proč se nepostavím, neřeknu, pokazili jsme to, pojďme, nakoupíme stromy a jako obec je vysázíme,“ zaznělo. Více přítomných zmínilo, že neviní zastupitele, že by v tom měli vlastní zájmy. Zajímalo je také, kolik dřeva se skutečně odvezlo.
Starostka věřila hospodáři
„Stálo by za to zvednout se ze židle, zajít tam, spočítat skutečné pařezy a podle těch obvodů není takový problém spočítat kubaturu,“ dodal Richtr. Čísla by se pak porovnala s tím, která předloží odborný lesní hospodář. Lidé se také ptali, jak se bude dřevo prodávat, zda na kulatinu nebo v hranolech, a jeho hodnotu. „Až to zjistíme, tak to prozradíme,“ řekla starostka Romana Rýcová.
Starostka též uvedla, že věřila, že hospodář ví, co dělá. Na místě se před zahájením kácení podívat nebyla, hospodář to prý nepožadoval. Směřoval na ni i dotaz, zda by to s vědomím všech souvislostí udělala znovu. Vícekrát totiž zaznělo, že o kácení rozhoduje sama obec. „Ne, jestli to stačí takhle. Ale potřebovala bych k tomu informace, které mám dneska, tehdy jsem je neměla,“ sdělila.
Odborný lesní hospodář obce Zdeněk Cába ze společnosti Energoforest se jednání nezúčastnil. Podle Rýcové o něm věděl měsíc dopředu, krátce před začátkem však napsal, že je v pracovní neschopnosti. Spousta připomínek na něj však směřovala, zastupitel Miroslav Nejedlý tak pro něj chce připravit seznam podnětů k vyjádření. Obyvatelé zmiňovali, že firma má i pilu.
Exstarosta žádal omluvu
„Budu se těšit, co nám na to pan Cába odpoví, protože jestli tam pochybil, tak chci, aby z toho byly důsledky,“ ujistil. Dříve na schůzi připomněl, že les je vedený v osnovách jako těžební a s kácením se v něm počítá. Shodně situaci vnímal i jeden z místních. „Je to hospodářský těžební les. Tak se vykácí třeba za 20 nebo 50 let,“ pronesl. Téma by měli 13. dubna dále řešit zastupitelé.
Bývalý starosta Jan Zeman na zasedání připomněl žádost o omluvu, kterou minulou středu poslal na obec. Týkala se stanoviska, které se objevilo na boršovském Facebooku. Podle něj se totiž měl loni podílet na vyznačování stromů. Poukázal i na to, že text byl v pátek po 15 dnech z účtu smazaný. Starostka mu odpověděla, že do úterý dostane odpověď do datové schránky advokátní kanceláře. Redakce Zemana kontaktovala, ten přislíbil vyjádření.