„Gratulujeme, že jste nás prodali. Doufám, že za to dostanete dost peněz. Taková gauneřina, že se nestydíte,“ zvolal jeden z obyvatelů Boršova nad Vltavou na Budějovicku, když po sedmé hodině večer opouštěl místní knihovnu.
Zastupitelé tam znovu řešili, zda přijmou plánovací smlouvu k obří hale pro společnost Amazon.
Už rozpoložení zmíněného muže naznačuje, že politici návrh přijali. Hlasování však bylo těsné. Z devítičlenného zastupitelstva hlasovalo pět členů pro a tři proti, starostka Romana Rýcová (Pro Boršov) se zdržela. „Už jsem to říkala hned na začátku, že o té smlouvě nebudu hlasovat, a to z toho důvodu, že mám výhrady proti tomu, jak na nás celý tento problém spadl,“ vysvětlila.
Nespokojených občanů však dorazilo více. Mezi nimi byl i Jan Malát, podle něhož jsou vyjednané podmínky nevýhodné. „Jestli se tady postaví, co se tu má postavit, ovlivní to kvalitu života lidí a nás všech v Boršově na dlouhá desetiletí dopředu,“ pronesl. Zastupitele vyzýval, aby bojovali, pokud je aspoň malá šance něco změnit. Nelíbilo se mu ani, že v hale bude logistika a ne výroba.
Kritické názory připojil Tomáš Novák z iniciativy Hlas Boršova, jež proti záměru vystupuje. Zmínil, že zastupitelé se chystají hlasovat o tom, že vymění pozici, kdy na projekt mohou dohlížet do poslední chvíle a korigovat ho, za to, že dostanou nějaké peníze, což považoval za nerozumné a neakceptovatelné. Obyvatelům již dříve vadil i nárůst dopravy či možné zvýšení kriminality.
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Novák upozornil také na to, že není standardní rozhodovat o takové věci na posledním, navíc mimořádně svolaném zastupitelstvu. Zmínil také politickou situaci v obci. „Nezlobte se na mě, vy už dneska nemáte ten mandát, který jste měli ve volbách, protože rozložení sil je úplně jiné. A přesto o tom chcete rozhodnout,“ dodal. Jeho cílem je záměr vylepšit tak, aby byl nejméně špatný pro Boršov.
Smlouva obci přinese postupně převáděný finanční příspěvek 20 milionů korun. Úprav má doznat fasáda haly, která bude zelenější, či protihlukové valy směrem ke stávající zástavbě. Vznikne například též chodník kolem průmyslové zóny či parkovací stání k čerpání povinných pauz. Investor také má poskytnout pozemky pro rozšíření okružní křižovatky na silnici I/3, u níž bude areál stát.
Možná bych šla do toho rizika, že ty čtyři haly
budou nějak rozložené v čase, nejsou to přesně
ta čísla, která sem s tím Amazonem přijdou.
Jana Zassiedkozastupitelka Boršova nad Vltavou
Pokud by obec nesouhlasila, vystavila by se riziku, že investoři ze společností Garbe a Accolade projekt haly Amazonu upraví a nebudou potřebovat souhlas obce. Mohou se také vrátit k původnímu projektu čtyř průmyslových hal, z nichž mají již dvě povolené. Boršov by pak přišel o smluvní benefity. Platí též, že když investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec od smlouvy odstoupit.
Do rizika by šla i zastupitelka Jana Zassiedko. Domnívala se však, že obě varianty jsou špatné. „Možná bych šla do toho rizika, že ty čtyři haly budou nějak rozložené v čase, nejsou to přesně ta čísla, která sem s tím Amazonem přijdou,“ uvedla. Uvědomuje si, že jde o závazek, s nímž se bude potýkat příští zastupitelstvo. I proto připomněla, že je možnost rozhodnutí odložit.
Investor: V Boršově budeme nadále aktivní
Zástupci investora po měsících jednání rozhodnutí uvítali. „Možnost změny záměru vyplynula z běžného obchodního vývoje při jednání s potenciálním nájemcem, a má tak svůj vlastní harmonogram. Ten nikdy neměl být prostředkem tlaku na zastupitele. Naopak jsme se po celou dobu snažili dát obci dostatek prostoru k jednání a poskytnout jí všechny potřebné podklady,“ sdělil Tomáš Mile, projektový manažer Accolade.
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Oproti původnímu záměru čtyř hal má jedno velké distribuční centrum mít přibližně poloviční zastavěnou plochu, více zeleně i nižší dopravní zatížení. Investoři se prý s obcí snažili o projektu komunikovat co nejotevřeněji. Dostupná data a dokumenty budou proto nadále zveřejňovat na webu zonaborsov.cz, aby je mohl najít každý.
„V Boršově působíme už dnes a budeme tu aktivní i nadále, proto je pro nás důležité, abychom dokázali s obcí i místními obyvateli dlouhodobě fungovat jako dobří sousedé. Teď se chceme soustředit na další přípravu projektu a na plnění toho, k čemu jsme se v dohodě zavázali,“ uzavřel Mile.