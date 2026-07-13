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Těžba živce u Borovan dostala povolení od kraje, ale lidé lom stále odmítají

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  9:29

V lednu se v Borovanech konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Firma zmenšila na polovinu dobývací prostor v lesích poblíž Borovan, ale odpor proti lomu dál trvá. Petici podepsalo 3,5 tisíce lidí. „Naše připomínky nevedly k úpravám záměru, které by dostatečně reagovaly na rizika,“ upozornil Zdeněk Struska ze spolku Iniciativa stop lom.

Otevření lomu na těžbu živce na Českobudějovicku je o krok blíže ke konečnému povolení. Záměr soukromé firmy totiž posunulo v řízení EIA souhlasné stanovisko odboru životního prostředí kraje.

Odpůrci těžby, jako město, spolky a obyvatelé Borovan a okolních obcí, chtějí dál proti projektu bojovat. Tvrdí, že firma jejich připomínky zatím neakceptovala. Budou je proto uplatňovat v dalších fázích povolovacího procesu.

„KU dospěl k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze akceptovat a lze ho realizovat za určitých podmínek,“ píše kraj ve zdůvodnění stanoviska.

U Borovan chtějí těžit živec, místní se bojí dopravy i znečištění přírody

Svůj souhlas odbor zaštítil splněním 22 podmínek týkajících se třeba monitorování okolní přírody a krajiny, dodržováním limitů hluku, prašnosti nebo sledováním spodní i povrchové vody. Obyvatelé Borovan jsou vývojem zklamaní. Zastupitelé připomínají, že záměr navíc odporuje městskému územnímu plánu.

„Souhlasné stanovisko EIA ještě neznamená, že lom je povolen. Další řízení určí, za jakých podmínek by mohl být realizován,“ prohlásil starosta Borovan Vít Fialka. Ten při veřejném projednání v lednu zmínil, že lom městu nic nepřináší. Bojuje prý za to, aby měl pro Borovany nějaký přínos nebo aby vůbec nebyl.

Následný postup naznačil Zdeněk Struska ze spolku Iniciativa stop lom. Spolek uspořádal nesouhlasnou petici, kterou podepsaly tři a půl tisíce lidí. „Naše připomínky nevedly k úpravám záměru, které by dostatečně reagovaly na rizika. V dalším řízení budeme uplatňovat dostupné právní a odborné prostředky,“ uvedl Struska.

Spor o těžbu živce rozděluje Borovany. Místní proti plánům sepsali petici

Firma LB Minerals chce v lokalitě Dvorec u Třebče vytěžit v příštích letech až milion tun živce jako suroviny pro výrobu keramiky, obkladů a dlažby. Areál na lesních pozemcích vytipovala na 13,5 hektarech, těžit se má na čtyřech hektarech ve dvou etapách. Zástupce firmy Jan Zahradník zdůraznil, že vzhledem k reakcím veřejnosti zmenšili dobývací prostor na polovinu a v žádném případě nebudou okolí obtěžovat. Po vytěžení budou místo revitalizovat v souladu s místními podmínkami. „Spolupracujeme na záměru s krajem,“ podotkl Zahradník.

Firma LB Minerals chce také iniciovat změny krajských zásad územního rozvoje, kde se s těžební činností v lokalitě nepočítá, aby tam mohla lom otevřít. K tomu musí ještě získat pozemky od převážně soukromých majitelů. Buď je odkoupí, nebo si je pronajmou.

Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

Živec je v Česku vzácnou surovinou. Zpracovává ho například rakouský koncern Lasselberger s pobočkou v Borovanech. Potřebný živec dováží ze západních Čech. Podle Zahradníka se tak doprava suroviny pro město vlastně nezvýší, trasu ze západu nahradí jen přeprava z místního lomu.

Místní obyvatel Radomil Dvořák však při lednovém projednání namítl, že stávající těžká doprava jezdí po rovině. Cesta od lomu však vede do prudkého kopce. „Jestliže tam má přejet přes čtyři tisíce nákladních aut ročně, které skutečně řvou, tak asi uznáte, že těm, co tam bydlí, se sníží hodnota jejich objektů v případě, že by to chtěli prodat,“ řekl.

Místním vadilo i možné zvýšení prašnosti, poškození mostu přes Stropnici či nebezpečný výjezd na silnici druhé třídy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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