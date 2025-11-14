Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

Autor:
  8:46
Obyvatelé Borovan na Českobudějovicku si stěžují na hluk z firmy, která na okraji města otevřela závod na výrobu dlaždic. Přirovnávají ho ke startujícímu letadlu nebo hučící digestoři. Vedení společnosti slibuje nápravu a také otevřenost v další komunikaci.

Postavili největší výrobní linku na keramické velkoformátové dlaždice v historii firmy za 1,5 miliardy korun. Jenže už ve zkušebním provozu firmy Lasselsberger v Borovanech na Českobudějovicku se začaly projevovat její nedostatky.

Vzduch, který proudí ze sušáren a pecí ven, dělá takový randál, že ruší obyvatele města. Ve výkyvech dokonce připomíná start letadla.

„Hučí to jako velká digestoř. V létě se pořádně nedalo být ani večer venku,“ komentovala situaci bývalá zaměstnankyně, která bydlí nedaleko závodu. Ten stojí na jihovýchodním okraji Borovan.

Město proto na základě dalších stížností nechalo hluk přeměřit nezávislou akreditovanou laboratoří. Výsledek? Denní limit byl překročený na třech místech, noční na šesti – a to o více než 10 decibelů.

Firma postavila nový výrobní závod na jihovýchodním okraji Borovan.
Firma postavila nový výrobní závod na jihovýchodním okraji Borovan.
Z nenápadných komínů na výrobní hale vychází hluk, který je slyšet často po celých Borovanech.
Firma sídlí na okraji Borovan.
6 fotografií

„Stížnosti máme od občanů prakticky od první chvíle spuštění provozu, asi půl roku zpět,“ uvedl starosta Borovan Vít Fialka. „Měření jsme nechali provést bez vědomí závodu, za plného provozu. Chtěli jsme získat objektivní a nezpochybnitelná data o skutečné míře hluku v reálných podmínkách,“ vysvětlil.

Výsledky následně předali firmě. „Ta si provedla v minulosti vlastní měření, při kterém jí hodnoty na několika místech vycházely jen lehce nad limitem. Hluk ale pokračoval a zejména mezi 20. a 22. hodinou byl velmi intenzivní,“ dodal starosta s tím, že později sám objížděl město i okolí, aby si situaci ověřil.

„Lidé mi píšou i v noci. Nemám informace, že by si podobný průzkum dělala i firma. Mě jako starostu zajímá ten okamžitý hluk – a ten tu prostě je. Chtějí přejít ze zkušebního provozu do ostrého. A jestli má být takový hluk trvalý, to prostě nejde. V létě lidé neotevřou okno, budí to děti,“ zdůraznil.

Větší skládka? Obec už teď tíží zápach, hluk i igelity na stromech. Hrozí žaloba

Nepříjemný hukot je slyšet v nejbližším okolí závodu a v části Dvorec, kam směřují komíny. Při příznivých atmosférických podmínkách je ruch patrný po celém městě.

„Když dojde k výkyvu teploty u pecí a sušáren, vyvine se v úzkém komínu velké množství horkého vzduchu. Pak je to jako když startuje letadlo,“ popsal starosta.

„Přímo pod fabrikou vede cesta, kudy lidé chodí na procházky. Nedávno jsme tam byli s manželem a oba jsme se shodli, že u nás to hučí, ale tady bychom tedy žít skutečně nechtěli,“ uvedla obyvatelka města.

Upozornila i na další zdroj rušení nočního klidu: „Na noční směně vyváželi kontejner s vadnými kusy na skládku. Drnčel už ten vozík. Pak se ozvalo sypání – je to keramika, zní to prostě jako tříštící se sklo. A tohle se opakovalo třeba dvakrát za noc.“

Mrazírnu za vsí lidé odmítají, plán podnikatele je ale dřív nezajímal

Vedení keramického závodu o problémech ví. „Hlavním zdrojem hluku je proudění vzduchu, které je odsávané z různých fází výroby přes ventilátory do komínů. Jde především o komíny sušáren, kde se vysušují vylisované dlaždice, a komíny pecí, kde se vypaluje při teplotě okolo 1 200 ° C. Menším zdrojem hluku je také komín rozprašovací sušárny,“ vysvětlil výrobně-technický ředitel společnosti Václav Růžička.

„Uvědomujeme si, že zkušební provoz takto rozsáhlé výrobní linky je technologicky velmi náročný proces, který vyžaduje čas pro odladění všech parametrů. Omlouváme se obyvatelům za obtíže a ujišťujeme je, že intenzivně pracujeme na dosažení plného souladu s hygienickými limity,“ dodal.

Firma podle něj už čtyři měsíce pracuje na odhlučnění externích zdrojů a připravuje tlumiče na komíny. Ty chce nainstalovat do února příštího roku. „Po dokončení bude následovat nové měření hluku, které potvrdí účinnost provedených kroků,“ ujasnil.

Současně reagovali i dalšími opatřeními ke snížení hlukové zátěže. „Veškeré manipulační činnosti nyní se provádí výhradně přes den,“ vzkázal Růžička.

Společnost přislíbila také otevřenost v další komunikaci. „Informace o provozu závodu předáváme nejen na základě zákonné povinnosti, ale i z vlastní iniciativy. Chceme, aby město i občané měli o situaci přesný přehled,“ uzavřel.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Jan Zeman. Kromě starostování ho lidé znají i díky tomu, že umí vyrábět...

Po dlouhých 15 letech skončil v pondělí ve funkci starosty Boršova nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic Jan Zeman. Odvolali ho jeho kolegové ze zastupitelstva, a to údajně proto, že nerespektoval...

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

Politik ODS označil novináře za „hnědou špínu“. Bez komentáře, reaguje strana

Hostem pořadu Rozstřel je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium...

Jihočeská buňka ODS odmítá komentovat jednání jejího člena Tomáše Homoly, který se dopustil výhrůžek směrem k novináři portálu Hlídací Pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji Českého rozhlasu...

Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Tváří olympijského festivalu, který bude po dobu únorových zimních her v Itálii hostit výstaviště v Českých Budějovicích, je hokejista Jakub Voráček. Areál nabídne nejdelší bruslařskou dráhu v...

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

Z nenápadných komínů na výrobní hale vychází hluk, který je slyšet často po...

Obyvatelé Borovan na Českobudějovicku si stěžují na hluk z firmy, která na okraji města otevřela závod na výrobu dlaždic. Přirovnávají ho ke startujícímu letadlu nebo hučící digestoři. Vedení...

14. listopadu 2025  8:46

Zástavbu u Lipna prověří kraj, developer tam plánuje rodinné a bytové domy

Komplex Viva Lipno se má rozkládat u břehu, kde stojí bronzová socha Lipenské...

Luxusní bydlení v atraktivní přírodě u jihočeského Lipna. Takto developeři představují projekt, který posledních přibližně pět let připravuje soukromý investor pod názvem Viva Lipno. Po zásahu soudu...

13. listopadu 2025  16:56

Mladík zemřel v kontejneru na textil. Zajištěné víko se uvolnilo a zmáčklo ho

Muže přimáčklo víko kontejneru na textil. Bez cizí pomoci se udusil.

Hledání oblečení v kontejneru na textil se stalo osudným mladíkovi ve Strakonicích. Víko sice zajistil proti pohybu, jenže to se uvolnilo a muži přimáčklo hrudník. Ten se tak udusil. Policie...

13. listopadu 2025  13:05

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

13. listopadu 2025  11:27

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:41

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

12. listopadu 2025  19:09,  aktualizováno  23:10

Konec dojíždění do Budějovic. Malé obce v okolí si postaví svoji svazkovou školu

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Školy v krajském městě jsou stále plnější a pro děti z okolí je každý rok složitější se do nich dostat. Deset obcí ležících jižně od Budějovic proto zformovalo svazek s názvem Svazková škola Malše a...

12. listopadu 2025  15:59

Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)

Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu, která je zavřená téměř 80 let, schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné...

12. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:32

Za kobrami do haďárny k Budějovicím. Mají tu největší evropskou sbírku

Kobra quinejská je unikátní druh, popsaný teprve v roce 2018. Dvorská zoo je...

Představte si, že na jednom místě v Česku můžete vidět dvacítku druhů kober, včetně kobry královské. A legendární mambu černou jako bonus k tomu. Stačí zajet do Dvorce v jižních Čechách, jen 15...

12. listopadu 2025

Čoudící veterány Japonce zaskočily. Čech líčí, jak dojeli 60 let starou oktávií na Expo

Premium
Expedice Robot Praha - Ósaka 2025. (9. listopadu 2025).

Sedm posádek dobrodruhů, jedenáct zemí, desítky litrů spáleného benzinu a přes 14 tisíc ujetých kilometrů. Do toho spousta úžasných příběhů a setkání se zajímavými lidmi. Taková byla ve zkratce...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

Metro.cz
Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém...

Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí...

11. listopadu 2025  15:52

OBRAZEM: Sníh jsem nepřivezl, máme ho málo. Do Českého Krumlova přijel Martin

Otevírání svatomartinským vín a příjezd sv. Martina na bílém koni v Českém...

Pijte, hodujte a bavte se. Pak pozvedl skleničku a připil všem na zdraví. Do Českého Krumlova v úterý dopoledne přijel svatý Martin na bílém koni. Přesně v 11 hodin a 11 minut slavnostně na náměstí...

11. listopadu 2025  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.