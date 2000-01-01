Třináct metrů vysoká, ze 17 kubíků smrkového a dubového dřeva, bez kovových prvků a vážící přibližně 11 tun. Taková je nová báň kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Ve středu ji na vrchol opravované věže vynesl obří jeřáb. Redaktor iDNES.cz byl s fotoaparátem u toho.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Kostel Navštívení Panny Marie byl založen Petrem z Lindy a budován v letech 1459 až 1466. Věž, která je chráněna jako kulturní památka České republiky, představuje dlouhodobě symbol města i orientační bod pro jeho obyvatele,“ vysvětluje starosta města Vít Fialka význam této místní památky.
Už vloni v prosinci zahájili v Borovanech rekonstrukci věže tamního kostela. Vedení města musela reagovat na havarijní stav části dřevěného krovu. Proto se báň musela vyrobit zcela nová. Tu firma Dolmen vytvořila ve své dílně v Českých Budějovicích ze smrkového a dubového dřeva, a to ze 17 kubíků. Váží skoro 11 tun.
Novou konstrukci postavili tradičními tesařskými postupy z masivního smrkového a dubového dřeva a pospojovali klasickými čepy a dlaby bez kovových prvků. „Používáme tyto tradiční tesařské spoje, konstrukce je díky nim stabilnější a lépe reaguje na vlhkost a přirozený pohyb dřeva, čímž se prodlužuje i životnost konstrukce,“ vysvětluje Tomáš Chlaň, jednatel specializované firmy. V dílnách museli novou báň posléze kompletně rozebrat, přivézt do Borovan, kde ji zase celou sestavili.
Po všech přípravných úkonech se technici krátce před polednem pustili do přivázání samotné báně. Poslední nezbytné kontroly a mohla se vznést k nebi.
Do Borovan přivezli mobilní autojeřáb s teleskopickým ramenem o dosahu až 75 metrů a maximální výškou háku přes 100 metrů, což umožnilo bezpečné a přesné zvednutí a umístění celé konstrukce nad střechu kostela.
Základ tvoří nosný kříž, na němž stojí osmiboký skelet doplněný zakřivenými prvky definujícími barokní tvar věže. Usazení horní části věže bylo technicky i logisticky náročnou operací. Jednotlivé segmenty vyzdvihl autojeřáb a osadil je na vrchol věže s přesností na centimetry.
Zajímavou událost sledovaly z bezpečné vzdálenosti přímo na náměstí desítky místních. „Jsme odtud, na kostel se koukáme denně. A to víte, kdy se vám to poštěstí vidět, jak dávají novou báň?“ kvitovaly dvě dámy, které se připojily k dalším divákům.
Kromě práce na báni se v dalších etapách specializované firmy pustí do kompletní obnovy fasády věže. Rekonstrukce zahrnuje doplnění vápenných omítek, nový nátěr, měděné oplechování střechy, výměnu oken a restaurátorské zásahy na kamenných prvcích. Projekt navazuje na dlouhodobou obnovu kostela, která začala už v roce 2016.
Celkové náklady na aktuální etapu rekonstrukce se odhadují na přibližně 5,6 milionu korun. Financování je zajištěno kombinací státních dotací, prostředků Borovan a veřejné sbírky, kterou iniciovalo město. „Chceme, aby se na obnově věže kostela měla možnost podílet i veřejnost, stejně jako tomu bylo v minulosti,“ uvedl starosta Fialka.
V programu Záchrany kulturního dědictví, díky kterému se už opravily krovy kostela a fary, se dosud proinvestovalo 8 723 000 korun. Z toho 6 340 000 Kč tvořily dotace ministerstva kultury a 2 383 000 Kč hradilo město Borovany. Ve veřejné sbírce na opravu kostelní věže se zatím vybralo přes 180 000 korun. Na financování se podílí také vlastník objektu, Římskokatolická farnost Borovany a Biskupství českobudějovické, které jen v loňském roce přispěly částkou 230 000 korun.
„Až to tam posadíme, tak musíte tleskat, jako v letadle,“ vtipkoval s přihlížejícími jeden ze stavebních techniků. Samozřejmě, že si lidé museli udělat fotku či video na památku.
Kostel Navštívení Panny Marie má být kompletně hotový letos v polovině října. „Rekonstrukce věže je součástí širší snahy o zachování historických hodnot města Borovany a navazuje na dlouhodobou tradici péče o tuto významnou památku,“ zhodnotil starosta města.
