Až to tam dáme, tleskejte jako v letadle. Na borovanský kostel usazovali novou báň
Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý
Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...
Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora
Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic
Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...
Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie
Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...
OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se
Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...
Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina
Bude letošní rok lepší než ten uplynulý? Tuto otázku si kladou v národním parku Šumava v souvislosti se splouváním Teplé Vltavy. Na tu loni kvůli suchu vyplulo jen 251 lodí, což bylo přibližně o tři...
Opilá řidička ignorovala zákaz vjezdu, v rozkopané ulici zasekla auto na kanálu
Zákazové značky ani rozkopaný povrch vozovky nezabránili řidičce osobního automobilu ve vjezdu do právě opravované ulice v Českých Budějovicích. Do cíle se však nedostala, protože se její auto...
Spalovna u Temelína narazila na tuhý odpor. Kritici se bojí nejen zhoršení dopravy
Až extrémní odpor okolí zastavil plán na stavbu spalovny odpadů v lokalitě Hůrka nedaleko Temelína na Českobudějovicku. Ve fázi příprav se k projektu negativně vyjádřilo 55 subjektů - okolní obce,...
Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu
Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...
Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech
Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...
Třináct metrů vysoká, ze 17 kubíků smrkového a dubového dřeva, bez kovových prvků a vážící přibližně 11 tun. Taková je nová báň kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Ve...
Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu
Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...
Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD
Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...
Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu
Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...
Lvi hladce porazili českobudějovické volejbalisty a jsou jednu výhru od finále
Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0.
