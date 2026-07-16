Strmý meziroční nárůst počtu nakažených boreliózou pozorovali loni jihočeští hygienici. Celkem evidovali rekordních tisíc případů, což bylo o necelé čtyři stovky víc než o rok dříve. A další posunutí rekordu může přijít letos, počty hlášených případů totiž znovu rostou.
V minulém týdnu přibylo 20 nových případů. „Aktuálně evidujeme od začátku roku 375 nahlášených a potvrzených případů, což je o 147 více než loni v tomto období,“ komentovala statistiky ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Nejvíce nakažených je na Jindřichohradecku a Budějovicku, nejméně na Prachaticku a Písecku.
Připomněla, že v posledních letech u lymské boreliózy evidují v kraji nejvyšší výskyty za dlouhé roky. V letech 2022 a 2023 se pohybovaly těsně nad 500 potvrzených případů, v roce 2024 jich bylo 613 a loni již zmíněný 1 000.
Borelie mohou postihnout centrální nervový systém a způsobit zápal mozkových blan včetně ochrnutí.
Aleš Chrdleprimář
„Statistické zvýšení počtu evidovaných případů v posledních letech je dáno i elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data z terénu,“ dodala Kotrbová.
V dramaticky zvýšené aktivitě klíšťat nespatřoval v únorovém rozhovoru pro MF DNES příčinu ani ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer. „Bylo to dané jen tím, že případy nově hlásí i praktičtí lékaři,“ vysvětlil.
Nákazu přesto nelze podceňovat a při pohybu v přírodě je důležité být opatrný. „Křoviny na okrajích lesů či vodních toků a ploch, místa s neudržovanou vysokou trávou a křovinami, lesy i ve vyšších nadmořských výškách, ale i městské parky, to je pro klíšťata přirozené prostředí,“ řekla dříve Kotrbová.
Klíště musí být přisáté hodiny až dny
Při výletech je potřeba zvolit správné oblečení a obutí a používat repelenty. Po návratu je podle hygieniků vhodné se prohlédnout, případně osprchovat a kompletně vyměnit oblečení. Čím dříve se podaří klíště objevit a správně odstranit, tím nižší je riziko přenosu infekce.
Slova Kotrbové loni potvrdil i primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. „Když se hlídáme, tak riziko nákazy snižujeme,“ podotkl. Aby borelióza propukla, klíště musí být na člověka přisáté hodiny až dny.
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Onemocnění má různá stadia. Někdy se člověk s infekcí setká, vytvoří si protilátky a nic mu není. Pacienti mohou zažívat i neurčité potíže, kdy typickým projevem je kožní flek větší než pět centimetrů v místě přisátí nebo jeho blízkosti.
Právě neurčité potíže, jako je únava nebo bolest svalů a kloubů, mohou být problém. Borelióza se totiž může překrývat s řadou jiných chorob. Při jasné diagnóze je víceméně dobře léčitelná.
Vakcína může být už brzy
„Potom jsou další stadia, kdy borelie mohou postihnout centrální nervový systém a způsobit zápal mozkových blan včetně ochrnutí, což je to, s čím se na našem oddělení nejvíc setkáváme,“ upřesnil Chrdle. Dále je možné se setkat s postižením kloubů, což je častější u borelióz v Americe, či postižením srdce.
Na infekčním oddělení každoročně hospitalizují s nákazou několik pacientů. „Nasazuje se jim antibiotická léčba, na deset dní až měsíc podle typu, stadia a závažnosti příznaků,“ popsal Chrdle.
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Zatímco počty nakažených boreliózou rostou, nebezpečnější klíšťové encefalitidy meziročně ubylo. „Od začátku sezony registrujeme celkem 23 nahlášených a potvrzených případů, což je o šest méně než loni v tomto období,“ popsala šéfka jihočeských hygieniků.
Proti encefalitidě se mohou lidé očkovat, což u boreliózy zatím možné není. Grubhoffer však nastínil, že se to může brzy změnit. „Pokračuje klinické testování účinné vakcíny spojených firem Valneva a Pfizer a říká se, že letos, nejpozději příští rok by měla být na trhu. “ Vývoj vakcíny řešili i vědci z jeho centra, projekt však při covidu skončil.