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Encefalitidy hlásí méně, borelióza opět posiluje. Vliv má i změna hlášení

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  12:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Počet případů boreliózy byl loni rekordní a letos může být ještě vyšší. Přestože tomu napomáhá elektronizace systému hlášení, onemocnění je potřeba brát vážně a při pohybu v přírodě být opatrný. Naopak lidí nakažených klíšťovou encefalitidou meziročně mírně ubylo.

Strmý meziroční nárůst počtu nakažených boreliózou pozorovali loni jihočeští hygienici. Celkem evidovali rekordních tisíc případů, což bylo o necelé čtyři stovky víc než o rok dříve. A další posunutí rekordu může přijít letos, počty hlášených případů totiž znovu rostou.

V minulém týdnu přibylo 20 nových případů. „Aktuálně evidujeme od začátku roku 375 nahlášených a potvrzených případů, což je o 147 více než loni v tomto období,“ komentovala statistiky ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Nejvíce nakažených je na Jindřichohradecku a Budějovicku, nejméně na Prachaticku a Písecku.

Připomněla, že v posledních letech u lymské boreliózy evidují v kraji nejvyšší výskyty za dlouhé roky. V letech 2022 a 2023 se pohybovaly těsně nad 500 potvrzených případů, v roce 2024 jich bylo 613 a loni již zmíněný 1 000.

Borelie mohou postihnout centrální nervový systém a způsobit zápal mozkových blan včetně ochrnutí.

Aleš Chrdleprimář

„Statistické zvýšení počtu evidovaných případů v posledních letech je dáno i elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data z terénu,“ dodala Kotrbová.

V dramaticky zvýšené aktivitě klíšťat nespatřoval v únorovém rozhovoru pro MF DNES příčinu ani ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer. „Bylo to dané jen tím, že případy nově hlásí i praktičtí lékaři,“ vysvětlil.

Nákazu přesto nelze podceňovat a při pohybu v přírodě je důležité být opatrný. „Křoviny na okrajích lesů či vodních toků a ploch, místa s neudržovanou vysokou trávou a křovinami, lesy i ve vyšších nadmořských výškách, ale i městské parky, to je pro klíšťata přirozené prostředí,“ řekla dříve Kotrbová.

Klíště musí být přisáté hodiny až dny

Při výletech je potřeba zvolit správné oblečení a obutí a používat repelenty. Po návratu je podle hygieniků vhodné se prohlédnout, případně osprchovat a kompletně vyměnit oblečení. Čím dříve se podaří klíště objevit a správně odstranit, tím nižší je riziko přenosu infekce.

Slova Kotrbové loni potvrdil i primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. „Když se hlídáme, tak riziko nákazy snižujeme,“ podotkl. Aby borelióza propukla, klíště musí být na člověka přisáté hodiny až dny.

Bez vědy bychom se dokázali i zahubit. S ní ovšem také, říká šéf Biologického centra

Onemocnění má různá stadia. Někdy se člověk s infekcí setká, vytvoří si protilátky a nic mu není. Pacienti mohou zažívat i neurčité potíže, kdy typickým projevem je kožní flek větší než pět centimetrů v místě přisátí nebo jeho blízkosti.

Právě neurčité potíže, jako je únava nebo bolest svalů a kloubů, mohou být problém. Borelióza se totiž může překrývat s řadou jiných chorob. Při jasné diagnóze je víceméně dobře léčitelná.

Vakcína může být už brzy

„Potom jsou další stadia, kdy borelie mohou postihnout centrální nervový systém a způsobit zápal mozkových blan včetně ochrnutí, což je to, s čím se na našem oddělení nejvíc setkáváme,“ upřesnil Chrdle. Dále je možné se setkat s postižením kloubů, což je častější u borelióz v Americe, či postižením srdce.

Na infekčním oddělení každoročně hospitalizují s nákazou několik pacientů. „Nasazuje se jim antibiotická léčba, na deset dní až měsíc podle typu, stadia a závažnosti příznaků,“ popsal Chrdle.

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Zatímco počty nakažených boreliózou rostou, nebezpečnější klíšťové encefalitidy meziročně ubylo. „Od začátku sezony registrujeme celkem 23 nahlášených a potvrzených případů, což je o šest méně než loni v tomto období,“ popsala šéfka jihočeských hygieniků.

Proti encefalitidě se mohou lidé očkovat, což u boreliózy zatím možné není. Grubhoffer však nastínil, že se to může brzy změnit. „Pokračuje klinické testování účinné vakcíny spojených firem Valneva a Pfizer a říká se, že letos, nejpozději příští rok by měla být na trhu. “ Vývoj vakcíny řešili i vědci z jeho centra, projekt však při covidu skončil.

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