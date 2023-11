Policie zadržela muže, který nahlásil bombu na ubytovně. Už za to jednou pykal

Ve čtvrtek 23. listopadu evakuovali policisté téměř 30 lidí z ubytovny v Jarošovské ulici u TJ Slovan vedle sportovní haly. Na telefon zaměstnance totiž přišla SMS „Na pokoji 16 jsem nechal bombu“.

Budova byla zhruba tři hodiny uzavřená, ale policejní pes ani pyrotechnik žádnou výbušninu nenašli.

Policisté ještě ten samý den zadrželi muže, který poplašnou zprávu poslal. „Vypátrali ho po pár hodinách a zadrželi. Prověřováním zjistili, že se stejného skutku již v minulosti dopustil a byl za něj odsouzený,“ doplnila jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Hned druhý den policisté předali třiačtyřicetiletému muži ze Strakonicka sdělení podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Do dvou týdnů ho čeká soud. Jelikož se stejného jednání dopustil již dříve, hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti let.