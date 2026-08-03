Do potoka unikly nebezpečné látky z nádob, které někdo nechal na břehu u jednoho ze seníků nad městem Volary na Prachaticku.
„Nečistoty zachytávali hasiči, ale většina z nich se zastavila o hráz. Odnesla to však celá bobří rodina, která znečištění nepřežila,“ popsal zemědělec a člen spolků pečujících o Šumavu Martin Bláha. Na událost upozornil Volarský zpravodaj.
Podle Bláhy se bobři opět usazují na tomto potoce, který před lety povodí takzvaně revitalizovalo jeho narovnáním. Současný trend je znovu opačný, což stojí miliony korun. Záměrem jsou mokřady v krajině.
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Zemědělec tvrdí, že bobři nám s takovými projekty vlastně pomáhají a šetří nám peníze. Tentokrát za svoji snahu zaplatili životem. Po viníkovi už od dubna pátrá policie, případem se zabývala inspekce životního prostředí.
Jarní událost potvrdili i místní dobrovolní hasiči. Chemikálie plující po proudu od severu zachytávali nornou stěnou. „Jezdili jsme na místo několik dní, než byl potok zase čistý,“ uvedl člen jednotky František Rokůsek.
Podle svědků šlo zřejmě o nedbalost, nikoliv o záměr. Město Volary přitom nedávno otevřelo při potoce 2,5 kilometru dlouhou naučnou stezku, která připomíná místní seníky. Přístřešky sloužily od 18. století zdejším chovatelům dobytka, dva z nich se zachovaly.
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Samotný Volarský potok pramení poblíž Volar na úbočí Jedlové hory, protéká šumavským městem a po 11 kilometrech se vlévá do Teplé Vltavy, v níž žijí chráněné perlorodky říční.
Podle Bláhy v horním úseku zatím žádní noví bobři nejsou, ale je jen otázka času, kdy se opět objeví. Přes náročné povolání farmář pravidelně pomáhá jako dobrovolník při jarním zachraňování obojživelníků, kteří cestují mezi vodami a překonávají nebezpečné silnice. Jenom letos přemisťovali tisíce skokanů a čolků.