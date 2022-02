Bobři porazili strom přímo do řeky, přidělávají práci Povodí Vltavy

„Tito velcí hlodavci, kteří byli lidmi v minulosti vyhubeni, se opět vrací k jihočeským vodám. Na Šumavě je již obsazených okolo stovky teritorií a bobři se postupně šíří podél toků Otavy, Blanice, Vltavy, Malše a Lužnice či jejich přítoků do dalších oblastí kraje,“ objasňuje ředitel jihočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš.

Výskyt těchto vodních hlodavců, kteří mohou vážit klidně i 40 kilogramů a na březích pracují hlavně v noci, už není ničím výjimečný.

„Zatím je možné odhadnout, že jich jsou desítky až stovky jedinců. Počty ale budou pravděpodobně ještě stoupat a bobři mohou v budoucnu osídlit i břehy jihočeských rybníků,“ poznamenal Bureš.

Na jihu Čech jsou tato zvířata chráněná na území šumavského parku, zbytek regionu je zařazený do zóny, kde je možná jejich regulace. Už jsou však dávno pryč doby, kdy lidé bobry systematicky zabíjeli také kvůli jejich kůži.

Hlodavci se zase začínají hojně množit a způsobují škody. Povodí Vltavy tak kvůli činnosti bobrů rostou náklady.

„Sice to není drastické, ale vnímáme to. Problém to pro nás je. Musíme častěji pracovat na údržbách břehů. Pokácené stromy mohou například představovat překážku pro vodní dopravu a podobně,“ přibližuje Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy.

Povodí musí zábrany z řek hned odstraňovat. „Podobné je to s menšími hrázemi na potocích, které bobři postaví. Kvůli nim pak hrozí vylití vody na břehy a menší záplavy,“ vysvětluje Roldán.