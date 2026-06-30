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Blesk udeřil do stromu u dětského tábora. Šest zraněných

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  23:30aktualizováno  1. července 6:50
Na místo události vyjelo několik posádek zdravotnické záchranné služby včetně...

Na místo události vyjelo několik posádek zdravotnické záchranné služby včetně vrtulníku letecké záchranné služby. (30. června 2026) | foto: ZZS JČK

Záchranáři a hasiči zasahovali u dětského tábora na Jindřichohradecku, kde...
Po úderu blesku do stromu poskytovali záchranáři přednemocniční péči šesti...
Součástí zásahu u dětského tábora byli kromě záchranářů také hasiči a krizoví...
Muž po zásahu sekundárním účinkem blesku putoval vrtulníkem do nemocnice,...
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Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých. Jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval vrtulník do nemocnice, děti byly ve stabilizovaném stavu převezeny k dalšímu ošetření.

Událost byla zdravotnickému operačnímu středisku nahlášena krátce před 21. hodinou. Na místo vyjelo pět pozemních posádek zdravotnické záchranné služby z Jindřichova Hradce, Kunžaku a Plané u Českých Budějovic, povolán byl také vrtulník letecké záchranné služby a dva krizoví interventi.

Na místo vyjížděli také policisté. „Po deváté hodině večer jsme vyjížděli do obce na Jindřichohradecku, kde mělo dojít k zasažení několika osob bleskem. Policisté na místě poskytovali součinnost posádkám zdravotnické záchranné služby,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.

Podle záchranářů udeřil blesk během bouřky do nedalekého stromu a jeho účinky zasáhly šest lidí.

„Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

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Dalších pět nezletilých bylo po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ve stabilizovaném stavu převezeno pozemními posádkami do jindřichohradecké nemocnice.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a společně se záchranáři poskytovali krizovou intervenci.

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