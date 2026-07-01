Když redaktoři iDNES.cz dorazili ve středu dopoledne na místo události, v táboře panoval klid. Podle vedoucí, která si nepřála být jmenovaná, se nikdo z rodičů a dětí nechystal předčasně odjet.
„Jsme jen po noci velmi unavení,“ řekla. Na místě je zhruba šedesát lidí, rodiče s dětmi z Brna. Nejde o klasický dětský tábor, ale o kemp, kde mají rodiny zázemí a přes den vyrážejí na výlety nebo mají vlastní program. Vedoucí uvedla, že sem jezdí dlouhodobě a podobný typ pobytu tu funguje už řadu let.
Celá jsem se otřásla, působilo to fakt až strašidelně.