Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obrovská rána. Výboj svítil, byl vidět jako stopa, říkají o úderu blesku na táboře

Autor:
  13:21

Fotogalerie12 Premium

Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku. Šest lidí museli ošetřit záchranáři. (1.7.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Nejdříve blesk uhodil do nedalekého stožáru. To na táboře u obce Číměř na Jindřichohradecku tak trochu předpokládali, když v úterý večer začala velká bouřka. Jenže pak udeřilo i do blízkého stromu, který ani nebyl nejvyšší. Všichni byli v tu chvíli schovaní v jídelně, ale síla blesku byla tak obrovská, že se výboj dostal až do domu. Zranil dospělého muže a pět dětí.

Když redaktoři iDNES.cz dorazili ve středu dopoledne na místo události, v táboře panoval klid. Podle vedoucí, která si nepřála být jmenovaná, se nikdo z rodičů a dětí nechystal předčasně odjet.

„Jsme jen po noci velmi unavení,“ řekla. Na místě je zhruba šedesát lidí, rodiče s dětmi z Brna. Nejde o klasický dětský tábor, ale o kemp, kde mají rodiny zázemí a přes den vyrážejí na výlety nebo mají vlastní program. Vedoucí uvedla, že sem jezdí dlouhodobě a podobný typ pobytu tu funguje už řadu let.

Celá jsem se otřásla, působilo to fakt až strašidelně.

vedoucí tábora

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, zaplavila ulice v Jihlavě

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, vysvětlují meteorologové

Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...

Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.

Obrovská rána. Výboj svítil, byl vidět jako stopa, říkají o úderu blesku na táboře

Premium
Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě...

Nejdříve blesk uhodil do nedalekého stožáru. To na táboře u obce Číměř na Jindřichohradecku tak trochu předpokládali, když v úterý večer začala velká bouřka. Jenže pak udeřilo i do blízkého stromu,...

1. července 2026  13:21

Dětský tábor zasáhl blesk. Pět dětí je v nemocnici, jsou mimo ohrožení života

Záchranáři a hasiči zasahovali v místě dětského tábora na Jindřichohradecku,...

Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých ve věku od deseti do patnácti let. Jednoho muže po...

30. června 2026  23:30,  aktualizováno  1. 7. 11:43

Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

ilustrační snímek

Od středy 1. července se systém Pražské integrované dopravy propojil s jihočeským systémem IDESKA. Se startem projektu ale může docházet k technickým problémům při odbavování cestujících.

1. července 2026  9:48

Štamgasti v Masných krámech zapálili svíčku. Zemřel jejich kumpán, fotograf Sýbek

Fotograf ČTK, MF DNES či Deníku Jaroslav Sýbek zemřel ve věku 76 let....

Zemřela legenda jihočeské žurnalistické fotografie Jaroslav Sýbek. Bylo mu 76 let. Jedenáct let působil jako fotograf v jihočeské redakci Mladé fronty DNES. Za svou téměř padesátiletou praxi získal v...

30. června 2026  16:01

Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, vysvětlují meteorologové

Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...

Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.

30. června 2026  14:58

Bouře podemlela trať mezi Čkyní a Vimperkem, oprava potrvá do půlky srpna

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...

Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku, kterou podmáčel déšť při pondělní bouřce, potrvá podle odhadu do poloviny srpna. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům.

30. června 2026  12:55

Žádný dům nesmí být vyšší než Černá věž, stojí v návrhu nového územní plánu Budějovic

V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...

Na projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic dorazily do velkého sálu KD Slavie stovky lidí. Slyšeli mimo jiné, že autoři důležitého dokumentu se mají pokusit navrhnout nejmodernější...

30. června 2026  9:18

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, zaplavila ulice v Jihlavě

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

29. června 2026  14:25,  aktualizováno  21:45

Na Jindřichohradecku hořely čtyři hektary lesa. V náročném terénu pomáhali i Rakušané

Požár lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026)

Čeští a rakouští hasiči dnes odpoledne likvidovali požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu čtyř hektarů.

29. června 2026  14:43,  aktualizováno  17:31

Žádný požár, jen vycházející měsíc. Jako ve Slunce, seno, ale bez zpěvu, smáli se hasiči

Hasiči z Vlachova Březí vyjížděli k požáru lesa. Ukázalo se ale, že jen vychází...

Scénku jako vystřiženou z kultovní komedie Slunce, seno, jahody zažili v neděli před desátou hodinou večer dobrovolní hasiči ve Vlachově Březí na Prachaticku. Oznamovatelka jim nahlásila požár lesní...

29. června 2026  16:20

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

29. června 2026  11:54

Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Dostali dvaasedmdesát hodin na rozmyšlenou a čas jim začal rychle ubíhat. Ve fotbalovém Táborsku teď velmi intenzivně řeší, jestli se chopit nabídky a zkusit si poprvé v historii zahrát nejvyšší...

29. června 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.