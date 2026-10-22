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Čelní srážka aut na Prachaticku. Zranilo se pět lidí včetně dvou dětí

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  9:20

U Blažejovic se ve čtvrtek ráno srazila dvě auta. (22. října 2026) | foto: ZZS Jihočeského kraje

Dvě auta se srazila dnes ráno na Prachaticku. Po čelním střetu zůstalo ve vozech pět zraněných včetně dvou dětí. V jednom zůstala zaklíněná řidička. Tu do nemocnice transportoval vrtulník.

Nehoda se stala před osmou hodinou na silnici II/141 mezi Volary a Prachaticemi. V katastru obce Blažejovice se čelně střela dvě osobní auta.

Záchranáři k ní vyslali dvě posádky záchranářů, vůz rendez-vous s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby (LZS).

„Po nehodě zůstala v jednom z havarovaných vozidel zaklíněná řidička, kterou záchranáři ve spolupráci s hasiči vyprostili za použití páteřní desky. Záchranáři jí poté společně s lékařem LZS podali léky tlumící bolest,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.

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S podezřením na vážné poranění ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

Ostatní čtyři zranění, včetně obou dětí, utrpěli lehká až středně těžká poranění. Obě děti byly převezeny k dalšímu vyšetření do Českých Budějovic, dva dospělí pacienti pak do nemocnice v Prachaticích.

Podle policie je doprava řízena kyvadlově, v průběhu dopoledne se zcela uzavře z důvodu odtahu vozidel.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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