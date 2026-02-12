Starosta skončil kvůli střetu zájmů. V žádném však nebyl, tvrdí teď posudky

  16:48
Střet zájmů nyní už bývalého starosty Soběslavi na Táborsku Jindřicha Bláhy (Naše Česko) nenastal. To je závěr tří posudků, které zveřejnil kontrolní výbor města v zápisu z posledního jednání. Bláha ke konci letošního ledna odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů po více než 30 letech. Rozhodnutí oznámil 7. ledna. Souvislost s možným střetem zájmů pro iDNES.cz tehdy naznačil.

Starosta Soběslavi Jindřich Bláha skončil na konci ledna ve funkci po více než 30 letech. | foto: koláž iDNES David Votruba

„Kvůli této věci jsem se dostal pod velký tlak, objevila se tam spousta spekulací a začalo se to podepisovat na mém zdraví. Takže jsem se po dohodě s kolegy rozhodl, že svoji činnost ukončím,“ vysvětlil.

Možný střet zájmů se týkal odprodeje budovy na sídlišti Mír firmě Elektro Novák v únoru 2024. Majitelem společnosti se přitom loni v červnu stal Bláhův syn Jiří. Záležitostí se v prosinci zabývali zastupitelé, kteří pověřili kontrolní výbor prověřením.

„Neshledal jsem žádný právně relevantní střet zájmů, do kterého by se měl dostat starosta města,“ napsal v posudku advokát Zdeněk Horáček.

Starostu Soběslavi viní ze střetu zájmů. Končím ze zdravotních důvodů, ohlásil

Starosta se podle něj ani do střetu zájmů dostat nemohl, protože všechny právní kroky prodeje se uskutečnily ještě předtím, než Elektro Novák převzal jeho syn.

Horáček přiblížil i konkrétní harmonogram prodeje. Město nejprve v říjnu 2024 uzavřelo s kupujícím smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě mu firma zaplatila v únoru 2025 milion korun. Zbylých 2,5 milionu z kupní ceny sice uhradila na přelomu srpna a září 2025, kupní smlouvu však podepsali už v březnu a uhrazení částky a zápis do katastru z ní pouze vyplývaly.

Podobně situaci vnímá ředitel jihočeského krajského úřadu Lukáš Glaser. „V době, kdy byl schvalovaný prodej nemovitosti této společnosti, nebyl důvod hlásit střet zájmů pana starosty, jelikož žádný v té době neexistoval,“ uvedl. Dodal, že ani samotný střet zájmů neznamená, že by starosta nemohl hlasovat.

Glaser zároveň poukázal, že kontrolní výbor nemá kompetenci přezkoumávat, zda starosta postupoval správně nebo nikoliv. Zastupitelstvo mu tak uložilo něco, co není v jeho působnosti. „K prověření postupu při majetkové dispozici žádné speciální pověření kontrolní výbor nepotřebuje,“ doplnil.

„Týden jsem byl v šoku“

Bláha v prosinci zastupitele informoval, že nový vlastník nakonec od koupě odstoupil a rozhodl se převést objekt zpět na město. Byl totiž v horším stavu, než předpokládal, a za deset let by nedokázal vydělat dostatek peněz na jeho opravu, což byla jedna z podmínek prodeje.

„Kontrolní výbor si ověřil, že je firma připravená jednat o odprodeji budovy za stejnou cenu, bude-li o ni mít město zájem,“ stojí v zápise výboru. Jeho předseda Vladimír Drachovský v úterý přednese závěry posudků na zastupitelstvu. Tam se zvolí i nové vedení města.

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Bývalý starosta je rád, že se situace vyjasnila a potvrdila se neexistence jeho střetu zájmů. „Hlavně jsem nechtěl, aby byl úřad starosty pod vlivem možného střetu zájmů, tak jsem radši odstoupil. Myslím si, že to je logické a v politice by to takto mělo vypadat,“ zdůvodnil.

Zároveň si myslí, že šlo ze strany jeho kolegů pouze o zástupný problém. „Kdyby šlo jen o tu budovu, tak nakonec všichni pro to hlasovali, jak zastupitelé, tak radní,“ řekl.

Do spekulací ani sporů s ostatními se ale pouštět nechtěl. „Týden jsem byl v šoku, protože od vlastních nečekáte, že vás napadnou takovým způsobem,“ líčil. Neočekává také, že by se mu někdo omluvil.

Po rezignaci Bláha svou kandidaturu v podzimních volbách nepředpokládal. S odstupem času ji však nevyloučil. Kandidátku pod hlavičkou Naše Česko vytvoří. „Určitě se nebudu ucházet o vedoucí pozice. A jestli budu na kandidátce, to se ještě domluvím s ostatními,“ sdělil.

Hloupostí připravil obec o miliony, viní starostu. Zůstane zatím i s plným platem

Postu starosty se od února ujal dosavadní místostarosta Pavel Lintner (SNK – Nejsme stranou). Ten v lednu o dění kolem starosty hovořit nechtěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. To by měl on. Nebylo by vhodné, abych to komentoval já,“ sdělil.

Plánuje pokračovat v připravených projektech. „Chceme se věnovat výstavbě nové školní jídelny, kde připravujeme projekt, máme naprojektovanou cyklostezku na zrušené trati. Připravujeme rekonstrukce házenkářského hřiště s výstavbou ubytovny. Žádná změna v tomto nebude,“ dodal tehdy Lintner.

