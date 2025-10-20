Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Autor:
  9:04
Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět zraněných. Všichni účastníci budou vyšetřovatelům vysvětlovat, co se stalo, a hrozí i trestní stíhání.

Noční Tábor. Pohled na nasvícené historické centrum | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hlídky policie vyjížděly za hotel Palcát v Táboře kolem desáté večer, zatímco se uvnitř odehrával maturitní ples. „Podle oznámení se tam mělo vzájemně napadat snad i několik desítek osob,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policistům se hádky a bitky mezi mladými lidmi, pravděpodobně účastníky maturitního plesu, podařilo zklidnit ještě před jedenáctou hodinou.

„Nakonec kolegové ztotožnili asi deset osob, do nemocnice hned z místa musel jeden člověk s rozbitou hlavou na šití a další čtyři osoby s řeznými zraněními od rozbitých půllitrů,“ upřesnil Matzner.

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

V následujících dnech budou všichni vysvětlovat vyšetřovatelům, co přesně se v sobotu večer stalo a kdo rvačku, při které létaly i půllitry, začal. „Je zde tedy i hrozba zahájení trestního stíhání,“ doplnil mluvčí.

Další incidenty ve Strakonicích

Rušno ovšem bylo i o několik desítek kilometrů dál ve Strakonicích. Už v pátek večer tam vyrazili policisté na vlakové nádraží, kde se měla holemi a dalšími zbraněmi prát větší skupina osob.

„Policisté se strážníky byli rychle na místě, po nádraží a v podchodu pochytali několik výtržníků. Naštěstí nezjistili, že by byl někdo zraněný, a tak všechny zúčastněné čekalo vysvětlování na policejní stanici,“ popsal další událost mluvčí.

A ve Strakonicích pak nebyl klid ani po páteční půlnoci. V sobotu nad ránem kolem čtvrté zasahovaly všechny dostupné strakonické hlídky před jedním z barů v ulici Spojařů. „Oznamovatel na linku 158 upozornil na velkou bitku, kterou ochranka nezvládá. Rváči asi na policisty nečekali, hlídky zjistily, že je na místě relativní klid, bar byl zavřený. Tak vše zatím vypadá pouze na dvě přestupková jednání,“ konstatoval Jiří Matzner.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...

20. října 2025  9:04

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Mezi 500 let starým krovem vede skleněná lávka. Port 1560 má cenu Stavba roku

Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...

19. října 2025  11:44

U Temelína narazilo auto do betonového sloupu, řidič je ve vážném stavu

Při nárazu auta do betonového sloupu mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu odpoledne zranili tři lidé. Řidič je ve velmi vážném stavu. Uvedl to policejní mluvčí Jiří...

18. října 2025  18:30

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  9:58

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  13:58

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

17. října 2025  12:05

Moderní MHD, aby Písečtí nechali auta doma. Hledá se provozovatel na deset let

Vedení Písku chce zmodernizovat městskou hromadnou dopravu. Rada města proto nastavila nové podmínky pro nového provozovatele. Ten dostane smlouvu na roky 2027 až 2037. Nyní vypsala výběrové řízení....

17. října 2025  8:56

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:33

Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není...

16. října 2025  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opravená železniční stanice je kvůli vandalům uzavřená, cestující mrznou venku

Správa železnic zrekonstruovala za čtyři miliony korun vlakovou zastávku ve Vlkově na Táborsku. Lidé se v ní zatím neschovají, protože zůstává zamčená, aby ji uvnitř neponičili vandalové. Otevřou ji...

16. října 2025  9:17

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.