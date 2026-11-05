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Gymnazistům chyběly dílny, tak budou v zednickém kroužku opravovat kapličku

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  9:03

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Na Biskupském gymnáziu Jana N. Neumanna v Českých Budějovicích vzniká zednický kroužek. Škola tak reaguje na opakovanou zpětnou vazbu absolventů, jimž při studiu chyběly dílny a možnost naučit se něco praktického. Pokud se plán podaří, na jaře příštího roku se sami studenti pustí do opravy některé z kapliček v regionu.

Gymnázium začalo tím, že vyzvalo veřejnost, aby upozornila na kapličky, které by si zasloužily opravu. „Mile mě překvapilo, kolik odpovědí jsme dostali. Máme ve výběru přes třicet kapliček, na které jsme získali tipy,“ říká ředitel gymnázia Martin Maršík. Ozývali se nejen jednotlivci, ale také starostové obcí.

Najít vhodnou kapličku pro školní projekt přitom podle ředitele není tak snadné, jak se na první pohled může zdát. „Sám jsem hledal, a vlastně jsem žádnou neopravenou nenašel,“ naznačil, jak v regionu postupuje péče. Pro školní projekt navíc připadají v úvahu pouze objekty bez památkové ochrany a dalších omezení.

Nápad už našel odezvu mezi gymnazisty. „Máme skvělý základ v teoretické rovině, ale ta praxe nezřídka pokulhává. Toto je příležitost se něco přiučit a vylepšit tu praktickou stránku našich dovedností,“ komentoval student Pavel Holec.

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Podobně to vnímá i Josef Maršík, který si chce oživit zkušenosti ze základní školy. „Chodil jsem na Rudolfovskou, kde jsme měli pracovní činnosti a dělali jsme i různé řezbářské práce. Jsem rád, že se tenhle projekt otevřel a můžu na to navázat,“ podotkl. Podle Michala Janů je důležité, aby mladí lidé vedle práce na počítači zvládli také něco manuálně.

Některé studenty navíc oslovil samotný cíl projektu. „Často chodím okolo kapliček, které nejsou úplně v top stavu, a přijde mi to velká škoda. Je dobré zachraňovat historii i pro další generace,“ dodal Josef Maršík. Tomáš Petřík upozornil, že podobné opravy mohou přispět také k lepšímu vzhledu krajiny.

Peníze na opravu chtějí získat vlastní činností

Nyní gymnázium příjem dalších námětů uzavřelo a začne je vyhodnocovat. Vzniknou menší skupiny, které jednotlivá místa navštíví, nafotí a zjistí, komu stavby i pozemky patří. Na základě získaných podkladů pak připraví definitivní přehled vytipovaných objektů.

„O tom, nad kterou kapličkou si vezmeme patronát, rozhodne hlasování. Snažíme se žáky co nejvíc motivovat, aby se s projektem ztotožnili,“ vysvětlil ředitel. Poté budou následovat jednání s vlastníky vybraného objektu a příprava samotné opravy. Přes zimu chtějí organizátoři vyřešit potřebné formality a na jaře se pustit do práce.

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Vedení nechce začínat příliš náročným projektem. Vybraná stavba by měla být taková, aby ji dobrovolníci zvládli opravit vlastními silami za několik pracovních sobot. „Nebylo by umění požádat nějaké firmy, aby nám s tím pomohly. Já bych spíš chtěl, abychom to zvládli sami,“ zdůraznil ředitel.

Peníze chtějí získat také vlastní aktivitou. Například prostřednictvím školní akce Svačina na dvorku, při níž žáci prodávají občerstvení a výtěžek pak putuje na vybraný účel.

Cílem není jen jednorázová brigáda. O vybraný objekt by se chtěla škola starat i do budoucna a zařadit ho například mezi cíle tradičních školních poutí. Podle ředitele by tak mohl vzniknout projekt, který přetrvá i pro další ročníky.

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