Bahno ze dna nádrží může sloužit pro stavbu ostrovů, vyzkoušeli vědci

První takový ostrov se jim podařilo navršit ve vodní nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic v Jihomoravském kraji, a to ve spolupráci s průmyslovými partnery. Usazeniny ze dna nádrží se zde rozhodli testovat jako surovinu současnosti, v duchu ekologických principů.

„Sedimenty tvoří různorodou hmotu s různou zrnitostí a mineralogickým či organickým složením. Některé se hodí do kompostáren, jiné do stavebních materiálů, ale u části z nich není uplatnění zcela jednoznačné. Když je zhodnotíme novým využitím v místě původu, výrazně snížíme emise oxidu uhličitého do ovzduší a posílíme ekologickou stabilitu vodních zdrojů i biologickou rozmanitost,“ vysvětluje Jakub Borovec z ústavu půdní biologie a biochemie BC.

Použití stabilizovaných usazenin zatím stavební inženýři neznají. Dají se uplatnit zejména tam, kde je zapotřebí velkých objemů materiálů, u nichž není nutná vysoká pevnost. Díky tomu, že jsou sedimenty čistě přírodním materiálem, lze najít ekologicky šetrné alternativy pro jejich využití.

Mohou tak posloužit přímo na vodní ploše jako ochrana před přírodními silami v podobě vln, větru či eroze, mohou napomáhat předcházet důsledkům změny klimatu či podpořit rozmanitost stanovišť pro ptáky a vodní organismy.

Vědci nejprve objeli řadu nádrží na celém území republiky a odebírali vzorky, aby určili jejich složení a sestavili typologii těchto materiálů. Ty pak vysušili a testovali, zda se dají využít do stavebních směsí spolu s dalšími příměsmi, například recyklovaným betonem, hydraulickými pojivy, prachem z lomů nebo struskou.

U jednotlivých receptur dále ověřovali pevnost, pružnost nebo stlačitelnost. Nutností bylo také vyvinutí a ověření technologie pro výrobu těchto směsí a stavebních konstrukcí. Odborníci usazeniny těžili na speciálně upravené lodi s plováky pomocí hydraulické ruky. Materiál pak převezli v kontejnerech na staveniště na břehu, kde jej smíchali s příměsmi a plnili do forem, a to vaků, kostek nebo křížů.

Mezi prototypy byly takzvané housenky, které slouží k stavbě ponořených vlnolamů pro ochranu břehů před erozí nebo pro usměrnění proudění vody. Tyto vaky posloužily i při výstavbě ostrova na nádrži Nové Mlýny, který nyní funguje jako vlnolam a jako hnízdiště pro ptáky a další organismy.

„Stabilizovaný sediment je jednoznačně surovinou třetího tisíciletí. Jeho využití jako druhotné suroviny v místě původu splňuje potřeby v přístupu k životnímu prostředí. Snižujeme produkci odpadů, šetříme primární zdroj surovin, jako je písek či kámen, a také přepravní náklady. Navíc díky novým znalostem respektujeme přírodní síly a necháváme je dotvořit výsledné dílo, a tak pomáháme vzniku nových stanovišť pro biologickou rozmanitost,“ doplňuje Borovec.