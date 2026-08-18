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Biolog Jan Binter z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni (14. srpna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Je mu teprve 25 let, za sebou už má ale několik vědeckých expedic do vzdálených koutů světa. Biolog Jan Binter působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, odkud vyráží za výzkumem rostlin nejen do české přírody, ale i tisíce kilometrů daleko.

Specializuje se především na výzkum vytrvalých bylin, jejich růstu a reakcí na měnící se podmínky prostředí. V rozhovoru biolog ze Srubce u Českých Budějovic vypráví o své cestě k biologii, práci v terénu i zkušenostech z vědeckých výprav. Binter přibližuje také, co všechno lze z rostlin vyčíst a jak mohou vědcům pomoci při poznávání změn, kterými příroda prochází.

Jak jste se dostal k biologii a výzkumu rostlin?
Jako malý jsem sledoval dokumenty Davida Attenborougha a hodně mě bavily. Rád jsem si také četl v encyklopediích, i když tehdy mě zajímala především zvířata. Později jsem začal chytat ryby, čímž se můj vztah k přírodě ještě prohloubil. Na gymnáziu jsem se účastnil biologických olympiád, a když jsem se rozhodoval, kam půjdu na vysokou školu, bylo jasné, že to bude biologie. K rostlinám jsem se přesunul až při vysokoškolském studiu. Poměrně náhodou jsem se tehdy seznámil se svým současným vedoucím Jiřím Doležalem z Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni.

Při první expedici jsem zhubl deset kilogramů. Právě kvůli obtížné dostupnosti jsou některá místa stále velmi málo probádaná. Zvlášť rostliny, které rostou v vůbec nejvyšších nadmořských výškách na světě, jsou stále velmi málo prozkoumané.

Jan Binterbiolog

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