Nebe nad Pískem bude patřit bezpilotním letounům. Firma oživí letiště

Od roku 1965 ho využívala armáda, nejdříve vrtulníková letka se stroji Mi-1 a Mi-4, později základna protivzdušné obrany státu s bezpilotním letounem Tupolev Tu-143. Provoz na letišti Písek-Krašovice ukončila armáda v roce 1995.

Po více než 25 letech se na nyní už civilní neveřejné letiště bezpilotní prostředky vrátí. Na začátku února ho koupila česká společnost Primoco UAV, která vyrábí a prodává civilní bezpilotní letouny.

„Hledali jsme vhodné zázemí pro naši společnost. Dnes to u nás funguje tak, že letadlo vezmeme, odvezeme na letiště, kde s ním létáme, a pak ho musíme odvézt zpět do výrobny. Proto má každý výrobce letadel své letiště, aby nemusel takové věci podnikat, a proto i my jsme ho potřebovali,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.

Primoco UAV Společnost vyvíjí a vyrábí civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 100/150. Stroj je schopný létat zcela samostatně podle naprogramovaných letových plánů. K jeho klíčovým vlastnostem patří velikost, maximální vzletová hmotnost 100 až 150 kilogramů, výdrž 10 hodin, dolet 1 500 kilometrů, cestovní rychlost 100 až 150 kilometrů v hodině, hmotnost nákladu 30 kilogramů a plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně.



Původně firma zvažovala koupi plochy, na níž by letiště sama postavila. „Ale pak se naskytla tato možnost, kde je vše téměř hotové. Máme 20 hektarů pro další rozvoj a v budoucnu jen přistavíme výrobu o pěti tisících metrech čtverečních,“ podotýká Semetkovský.

Díky tomu vzniknou v Krašovicích i pracovní místa. „V horizontu tří let plánujeme postavit nový výrobní závod s vývojovým a výcvikovým centrem. Naším cílem je vyrábět jedno letadlo denně. Spolu s tímto krokem vzniknou i nová pracovní místa. Předpokládáme, že budeme zaměstnávat více než 100 lidí. Primárně se bude jednat o letecké mechaniky nebo obecně výrobní pracovníky,“ naznačuje Semetkovský s tím, že bezpilotní letadla firma sama vyvinula a z 80 procent si vyrábí i všechny komponenty včetně motoru.

„Nejsme jako automobilka, která má subdodavatele a jen všechno montuje dohromady. Děláme vše od vývoje, přes prototypy až po sériovou výrobu. Ostatní části jsou z Evropské unie, nevyužíváme tedy části například ze Spojených států a podobně,“ dodává Semetkovský.

Podle ředitele píseckého úřadu práce Jiřího Brožáka patří právě uchazeči s technickým zaměřením mezi nejpoptávanější adepty ze strany zaměstnavatelů. A podobně tomu zřejmě bude i v dalších letech.

„Vše záleží na rozvoji technologií a hospodářství. Vzhledem k současnému deficitu kvalifikovaných zaměstnanců s technickým zaměřením bude s největší pravděpodobností zájem zaměstnavatelů o tyto profese nadále vysoký,“ odhaduje Brožák.

Firma letiště koupila za několik desítek milionů korun. Původním majitelem byla společnost zabývající se stavbou ultralehkých letadel. Ta však před deseti lety kvůli finančním potížím skončila svou činnost a od té doby se zminimalizoval i provoz na letišti.

Podle Semetkovského se piloti, kteří dnes letiště využívají, nemusí bát, že by o tuto možnost přišli. „Deset let bylo letiště v podstatě mrtvé. Chceme ho dál rozvíjet, aby tomu bylo naopak. V současné době jsme ho už převzali a kompletně provozujeme. Zůstane nadále neveřejným vnitrostátním letištěm s přistávací dráhou dlouhou 600 metrů pro provoz ultralightů a dalších letadel,“ říká Semetkovský.