ilustrační snímek | foto: Image by Gerd Altmann from Pixabay , Creative Commons

Bezpečnost v jihočeských městech už dávno není jen o policejních hlídkách v ulicích. Do hry čím dál víc vstupují systémy s umělou inteligencí (AI), tísňová tlačítka i sledovací drony. Rozpoznat určité auto nebo třeba člověka ležícího na zemi budou umět kamery v Českém Krumlově i Milevsku na Písecku.

„Dlouhodobě se snažíme o inovace. Před dvěma lety jsme zrušili samostatnou organizační složku Městský kamerový systém a propojili jsme to s městskou policií. To vyžadovalo i změnu technologií a vybavení. Sledujeme nové trendy, kam patří i AI. Je to úprava do moderní podoby,“ sdělil milevský starosta Ivan Radosta.

Modernizaci bude mít na starosti specializovaná společnost KZ systém. Hotovo by mělo být do příštího roku.

Moderní městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS) dnes zvládnou víc než jen snímat obraz. „Software spojuje intuitivní rozhraní s pokročilým vyhledáváním. Používá sofistikovaný vyhledávací algoritmus, který umožní uživateli rychle najít určitý objekt v celém kamerovém systému. Tím se dostáváme k inteligentním funkcím na bázi AI,“ popsal jednatel firmy KZ systém Martin Vengrynský a dodal, že MKDS může využít funkce jako detekce určité osoby, sledování jejího pohybu, rozpoznání obličejových rysů nebo vyhledávání konkrétního vozidla.

Systém zvládne rozeznávat různé typy dopravních prostředků, počítat lidi a vozidla nebo detekovat opuštěné zavazadlo. „To vše je však velmi citlivé směrem ke kybernetické bezpečnosti. Používáme pouze systémy, které nekolidují se zákonem na ochranu osobních údajů,“ zdůraznil jednatel. Přidal, že v dohledné době firma chystá prezentaci nových funkcí AI v Krumlově.

Rostoucí poptávku po inteligentních bezpečnostních systémech potvrdil i předseda jihočeského Svazu obecních a městských policií Martin Macháček.

„Firmy dnes investují ohromné peníze do vývoje a prakticky veškeré věci, které kupujeme, jsou kamery. Některá města už pořizují sledovací drony. To jsou všechno technologie, které na bázi AI fungují. Nejde se tomu ubránit. Za chvíli se stane běžnou praxí, že městské dohlížecí kamerové systémy rozpoznají, pokud u sebe někdo bude mít dlouhou zbraň. Už teď existují různá čidla, která reagují na střelbu, tříštící se sklo nebo výkřiky,“ uvedl Macháček, který je zároveň velitelem strážníků v Písku.

Připomněl, že sledovací drony pořizují Říčany, Sedlčany nebo Mníšek pod Brdy. „Taky nad tím uvažujeme, protože máme ne zcela kamerově pokrytá místa. Tu a tam bychom potřebovali posílit dohled. Ideální by bylo tam poslat dvakrát denně dron. Jednou za čas se vyskytne nová lokalita, kam se lidi přesunou a páchají protiprávní jednání,“ vysvětluje Macháček.

V Táboře se hlídky strážníků i kamery soustředí hlavně na okolí nádraží a Husova parku. „Tuto lokalitu máme pořád pod největším drobnohledem. Denně jsou tam v určitých hodinách přítomné policejní hlídky. Máme posílený městský kamerový systém a první středu v měsíci se vždy scházíme na poradě s bezpečnostními složkami,“ řekl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Tlačítkem přivolají ostrahu

Nedávná tragická událost, kdy nedaleko nádraží zemřel osmiletý chlapec, podle Pavlíka s lokalitou nádraží příliš nesouvisí. „Tohle se mohlo stát i kdekoliv jinde, myslím si, že to nemá bezprostřední souvislost s oblibou prostoru pro různé skupinky mládeže. Byla to aktivita dětí bohužel s velmi smutným koncem. Mělo by to sloužit jako varování pro vrstevníky i jejich rodiče. Aby jim více vysvětlovali, co nedělat,“ uvedl starosta.

Snížit výskyt incidentů v českobudějovickém obchodním domě Mercury až o několik desítek procent pomáhají takzvaná tísňová tlačítka. „Personál je má v každé obchodní jednotce a od loňska jsou i ve veřejných částech obchodního centra, kde komukoliv umožňují přivolat pomoc anonymně. Fungují velmi jednoduše – po jejich zmáčknutí za pár desítek sekund dorazí pracovníci ostrahy a vzniklou situaci vyřeší. Zpravidla se jedná o podezření z krádeže či nevhodné chování,“ přiblížil ředitel DOC Mercury Jiří Ludačka.

Obchodním centrem s autobusovým nádražím na střeše projde denně 25 tisíc lidí. „Tlačítka využívají i v případě nevolnosti či zhoršeného zdravotního stavu některého z návštěvníků. V otevírací době je přítomný lékař nebo zdravotnický personál,“ dodal Ludačka.