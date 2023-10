Převaděči běženců se jižním Čechám spíše vyhnou, uklidňují policisté

„Co se bude dít, pokud na hranicích Němci otočí kamion s desítkami uprchlíků? Půjdou směrem na Strážný nebo po zelené hranici, kterou se budou snažit přejít. Neříkám, že se to teď děje, ale tato situace může nastat. Předpokládám, že je stát nějakým způsobem připravený,“ dotazovala se na začátku října starostka Strážného Jiřina Kraliková (Nezávislí Strážný) při setkání starostů obcí na Prachaticku s vedením Jihočeského kraje.

Strážný je jedním z přechodů, kde policisté auta kontrolují. V městysu žije přibližně 450 obyvatel, z toho polovinu tvoří Vietnamci a Ukrajinci.

„Pamatuji si situaci kolem roku 2015, kdy nějací běženci vystoupili kousek nad vsí a sedli si do příkopu u cesty. Samozřejmě mi obyvatelé začali volat, já jsem zavolala policii a ta to řešila. Dneska se ale bude dít co?“ zajímalo starostku Kralikovou.

Postup pro případ, že by se do pohraničí dostali uprchlíci, připravuje ministerstvo vnitra a policisté. „Ředitel jihočeských policistů mě ujistil, že na zadržení uprchlíků, které by německá strana chtěla ponechat v Česku, je cizinecká policie připravená. Mají scénář, jak v takovém případě zasahovat,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Kontrolují dodávky a auta s tmavými skly

Obnovení kontrol na německé straně hranic minulé pondělí oznámila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Opatření má desetidenní platnost s možným dvouměsíčním prodloužením. Deset dní budou trvat také namátkové kontroly na česko-rakouských hranicích, které Rakousko spustilo ve středu. Už dva týdny Češi prověřují některá auta na hranicích se Slovenskem.

Na přechodech u Německa a Rakouska spolupracují dopravní, cizinečtí i pořádkoví policisté z Jihočeského kraje. „Dopoledne jsou kolegové dvě až tři hodiny na hraničním přechodu nebo na příjezdu k němu. Poté popojedou k přechodům, které nejsou určené pro silniční dopravu. Dopravní policisté projíždějí úseky, které k přechodům vedou,“ přiblížil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

4. října 2023

Policisté zastavují především vozidla, která jsou pro převoz běženců typická. „Bývají to větší dodávky bez skel, nákladní vozidla nebo velká osobní auta se zatmavenými skly. U nás v kraji jsou ale záchyty minimální,“ poznamenal mluvčí. Od kolegů z cizinecké policie ví, že Jihočeský kraj pro převaděče není hlavní tranzitní trasou.

Příhraniční města se podle policistů nových nelegálních obyvatel bát nemusí. „Nemůže se stát, že by je kolegové z Německa přivezli na hranice a pustili na Strážný nebo v případě Rakouska na Dolní Dvořiště. Vždycky je to tak, že policisté kontaktují naše operační středisko, hlídka přijede a zadržené osoby převezme. Potom s nimi dále pracuje,“ uklidnil Matzner.