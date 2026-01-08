Mrtvých kvůli mrazu přibývá. V Táboře zemřel bezdomovec přímo na ulici

Autor: ,
  19:49
V Táboře ve čtvrtek našli na ulici mrtvého muže. Patrně šlo o člověka bez domova. Nelze vyloučit, že zemřel na následky podchlazení nebo omrznutí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Mrtvý bezdomovec byl v minulých dnech nalezen i v Brně a na Teplicku. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.

Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026) | foto: ZZS Zlínského kraje

Mrtvého v Táboře našli v ulici kpt. Jaroše. Muž využíval jako zázemí šachtu na ulici. „K jeho vyproštění z místa nálezu byli přivoláni hasiči a přivolaný lékař neshledal známky cizího zavinění,“ uvedla mluvčí.

Přesné příčiny úmrtí zatím nejsou známé. Kromě možného umrznutí nelze vyloučit ani jiné zdravotní komplikace.

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Mrtvolu jiného člověka bez domova našli v úterý odpoledne v Brně.

Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, mimo jiné je upozorňují na možnost strávit noc v objektech některé ze sociálních organizací. V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit.

Vstoupit do diskuse

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Starostu Soběslavi viní ze střetu zájmů. Končím ze zdravotních důvodů, ohlásil

Jindřich Bláha (nezařazený, zvolený za ODS) skončí k 31. lednu ve funkci...

Jindřich Bláha (nezařazený, zvolený za ODS) skončí k 31. lednu ve funkci starosty Soběslavi na Táborsku. Oficiálně rezignoval ze zdravotních důvodů. Zastupitelstvo však v prosinci projednávalo jeho...

8. ledna 2026  15:53

Obce i kraj budou muset doplácet na platy kuchařek a školníků, půjde o miliony

Ilustrační snímek

Odměňování nepedagogických pracovníků přechází na zřizovatele škol. Jihočeský kraj si připravil doplatek 125 milionů korun. V jím zřizovaných školách pracuje v nepedagogických profesích přes 1 500...

8. ledna 2026  13:47

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:22

OBRAZEM: Mráz pomalu mění Terčino údolí na ledové království, tuhne i vodopád

Uměle vytvořený vodopád v Terčině Údolí na Novohradsku v těchto mrazech...

Oblíbená výletní destinace u Nových Hradů na Českobudějovicku se v zimě mění na pohádkové zimní království. Ojíněné stromy, zasněžené louky či bílé mostky a cestičky. Tak nyní vypadá romantický...

7. ledna 2026  14:16

Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční...

7. ledna 2026  11:57

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

6. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  7. 1. 8:52

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:02

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Hloupostí připravil obec o miliony, viní starostu. Zůstane zatím i s plným platem

Premium
Mimořádné zastupitelstvo Horní Stropnice se konalo v pondělí večer v klubovně...

Opoziční zastupitelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se v pondělí neúspěšně pokusili odvolat starostu Václava Kučeru (KSČM). Ten je stíhaný kvůli zpronevěře deseti milionů korun z obecního účtu....

6. ledna 2026  14:23

Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Zůstává ve zdravotnickém...

5. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  6. 1. 11:21

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

6. ledna 2026  10:02

