Při rvačce bezdomovců v táborském parku jeden dupl druhému na hlavu

Stalo se to kolem půl desáté večer u laviček před sochou Jana Husa v parku poblíž vlakového a autobusového nádraží.

„Poprali se dva muži patřící do skupiny osob, které se v parku pohybují i ve večerních a nočních hodinách a většinou jsou pod vlivem alkoholu,“ popsal mluvčí policie Miroslav Doubek. Proč spor vypukl, policisté zatím nevědí.

Po hádce agresivní muž středního věku napadl staršího údery pěstmi do hlavy a těla a následovalo dupnutí na hlavu.

„Zraněný pak došel do nejbližšího baru, kde požádal, aby mu zavolali zdravotnickou záchrannou službu. Závažná poranění si vyžádala transport zraněného na JIP traumatologického oddělení krajské nemocnice,“ uvedl Doubek.

Zdravotníci následně o incidentu informovali policii. Kriminalisté útočníka vypátrali a v úterý ho obvinili ze zločinu těžkého ublížení na zdraví.

„Okruh pachatelů nebyl tak široký, spíš byl problém útočníka ustanovit a následně najít a zadržet, ale i to se podařilo rychle,“ dodal Doubek. O potrestání agresora bude rozhodovat soud. V případě prokázání viny mu hrozí od tří do deseti let ve vězení.

Husův park je místem, kde podobné incidenty nejsou výjimkou. Loni na podzim si tam lidé stěžovali, že skupinky nezletilých napadají kolemjdoucí.