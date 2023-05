V Budějovicích se pře koalice s opozicí o nové zázemí pro lidi bez domova

Přesuňme azylový dům a denní centrum pro lidi bez domova z Riegrovy ulice do vzdálené lokality v Okružní. Koalice na českobudějovické radnici představila řešení, kterým chce bezdomovce přemístit z centra a poskytnout jim lepší podmínky pro opětovný vstup do „normálního“ života. Opozice namítá, že je to odsouvání problému a bojí se vzniku nové vyloučené lokality.

„Považuji to za opravdu nešťastné. Podobná zařízení mají klientům co nejvíce usnadnit jejich využívání. Pokud je přesuneme až za hranici širšího centra, ztratí tyto služby smysl,“ upozornil opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (HOPB).

Uznává však, že současná budova Charity už kapacitně nestačí a problém je potřeba řešit. Už minulé vedení města mělo připravený projekt na rekonstrukci domu v Riegrově ulici a dočasné přemístění zařízení do kontejnerové stavby poblíž vlakového nádraží. Současné vedení radnice ale tuto variantu zamítlo.

„Po rekonstrukci se měl do budovy v Riegrově ulici vrátit alespoň azylový dům. Noclehárna a denní centrum by mohly fungovat odděleně v jiných, ale stále dostupných prostorech,“ popsal Chovanec.

Když budou služby daleko, klienty to odradí

Doplnil, že pokud vedení města sociální služby pro lidi bez domova odsune až za hranici širšího centra, mohl by se problém naopak zhoršit.

„V denním centru se lidé mohou umýt, dát si něco k jídlu nebo vyhledat zdravotní a sociální pomoc. Pokud ale budou tyto služby tři až pět kilometrů od místa, kde se běžně zdržují, dá se předpokládat, že je to spíše odradí,“ upozornil Chovanec.

S jeho výtkami ale nesouhlasí koaliční zastupitelka Lucie Kozlová (ODS), která má projekt nyní na starost. Podle ní v Budějovicích už 30 let chybí koncepční řešení problému s bezdomovci a přesunutí sociálních zařízení je možnost, jak posunout město správným směrem.

„Budova v Riegrově ulici kapacitně nevyhovuje, na Okružní bude navíc dostatek místa i pro podpůrné služby. Budou tam docházet lidé z poradny pro drogově závislé, našli jsme lékaře a dojíždět tam budou i jiní sociální pracovníci,“ vysvětlila Kozlová s tím, že vše bude na jednom místě a dostupnost pomoci se naopak zlepší.

Radnice si bere příklad z Brna

Argument o velké vzdáleností od centra, kde se bezdomovci standardně pohybují, jí pak přijde zcestný.

„Lidé bez domova do centra nepatří. To je něco, za čím si s celým vedením radnice i s hejtmanem stojíme. Nevidím důvod, proč by spořádaně žijící občany měli na ulici obtěžovat bezdomovci. Pomoc proto musíme nastavit tak, aby jim co nejvíce usnadnila návrat do běžného života,“ říká Kozlová.

Dostupnost nového centra má podle ní zajistit i spolupráce s městskou policií, která by problémové lidi bez domova měla na ulici zadržet a dopravit je do denního centra, kde se jich ujmou sociální pracovníci. „Příklad si bereme z Brna, kde mají s takto nastaveným systémem velký úspěch. Vše jsme konzultovali s odborníky a ti v našem řešení nevidí problém,“ dodala.

S jejím tvrzením ale polemizuje František Nestával, ředitel Charity České Budějovice, která zařízení v Riegrově ulici provozuje. Připouští, že současné zázemí je za hranicí kapacity a potřebovalo nutně reorganizovat, ale v přesunutí služby do vzdálené lokality řešení nevidí.

„Centrum musí být provázané s dalšími službami, které by měly být v jeho blízkosti. Pokud je přesuneme, lidé je přestanou využívat a výrazně to zatíží náš terénní program. Dál od centra mohou fungovat například noclehárny, ale denní centrum musí být blízko místa, kde se tito lidé pohybují nejčastěji a to je v městském jádru,“ myslí si Nestával.

Upozorňuje, že z odborných studií vyplývá, že potřeba sociálních služeb bude v budoucnu narůstat, a je tak nelogické zhoršit jejich dostupnost. „Pracovníci s klienty chodí do nemocnice, na úřady, řeší s nimi doklady. Pokud tedy centrum od těchto služeb oddálíme, bude mnohem náročnější vše zařídit,“ upozornil s tím, že hrozí i zvýšení provozních nákladů, které by mohlo být pro sociální sektor velice nepříjemné.