Vstup do Vltavy usnadní v Krumlově betonové schody, musí odolat velké vodě

Městský architekt Ondřej Busta zpracoval návrh na vytvoření relaxační zóny v prostoru bývalé střelnice před zrekonstruovanými opěrnými zdmi u zahradního ateliéru Egona Schieleho.

„Tato část města má své neoddiskutovatelné kouzlo a zpřístupněním říčních břehů využijeme jejího potenciálu. Přiblížíme se Vltavě v zastavěném území Krumlova. Koupání a relax u řeky tak bude na dosah nedaleko centra,“ popisuje Busta.

Základem je vybudování vstupů do řeky, jejichž projektovou dokumentaci zpracoval architekt Jan Dvořák. V plánu jsou dva vstupy, které jsou od sebe vzdálené 55 metrů. Každý tvoří sestava čtyř betonových dílů volně osazených do přírodního břehu Vltavy.

„Prostory mezi jednotlivými díly jsou zatravněné. Desky jsou z hladkého bílého betonu,“ upřesňuje českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Hlavním nosným prvkem je železobetonová konstrukce skrytá pod terénem. „Právě tento monolit zabudovaný v zemi je zásadní pro vybudování vstupů u břehu Vltavy, kde dochází několikrát ročně k podstatným změnám průtoku i výšky hladiny,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Při běžném pohledu působí plánované vstupy do Vltavy jako nenáročná stavba, ve skutečnosti jsou však ukotveny v bytelných základech. Právě proto, že se nesmí stát překážkou v toku a nesmí dojít k jejich uvolnění do řeky v případě, že by vlivem vodní eroze došlo k odhalení konstrukce v terénu.

Město zaplatí za vybudování novinky 1,3 milionu korun, polovinu částky pokryje ze státní dotace. V současnosti jsou v místě na rozhraní městského parku a parkoviště P3 nainstalovaná provizorní dřevěná mola, která mohou v budoucnu pevné vstupy do vody doplňovat. Mola jsou mobilní, proto je lze ukotvit na dalších místech.

Město chce využít zdejší loučku k oživení místa, kde mohou trávit volný čas rodiny s dětmi i návštěvníci Krumlova.

„V domku Egona Schieleho má vzniknout kavárna, u řeky by mohla být i půjčovna sportovního vybavení a her, v blízkosti jsou i toalety,“ dodává místostarosta.

Za socialismu řeka páchla a byla plná pěny z papíren

Další upravený vstup do Vltavy v Krumlově už funguje v Novém Spolí vedle areálu kempu, asi 200 metrů od kryté dřevěné lávky Rechle, která spojuje Spolí s městskou částí Plešivec. Toto místo však nemá takový potenciál pro relaxaci u vody jako jižní meandr Vltavy pod terasami Na Střelnici.

„Za socialismu jsme se ve Vltavě koupat nemohli, řeka páchla a byla plná bílé pěny z papíren. Voda se v ní zlepšila až po vybudování čističky koncem 80. let minulého století, která byla postavena kvůli temelínské elektrárně,“ připomíná 73letý krumlovský spisovatel Jan Vaněček.

S kluky tak v dětství jezdil na gumových duších po Chvalšinském potoce z Dobrkovic do Krumlova.

„A ještě ve městě fungovaly dvě sokolské plovárny, které braly vodu z potoka. Jedna byla na Chvalšinské silnici a druhá v místech, kde je zimní stadion. Ta byla přímo na potoce, zatímco ta na Chvalšinské byla umělá. Měla dva bazény – velký pro dospělé a dětský a vedle byly tři tenisové kurty,“ shrnuje Vaněček.