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Pomozte hledat nebezpečné sinice u Lipna. Ale jen je vyfoťte, žádají vědci

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  9:07

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V této kaluži na břehu Lipna vědci objevili bentické sinice. | foto: Petr Znachor

Lidé mohou vědcům pomoci najít v lipenské nádrži místa, kde jsou bentické sinice. Jedná se o bakterie obsahující jed, který není nebezpečný pro člověka, ale může ublížit zvířatům, pokud ho snědí. Tyto mikroskopické organismy vytvářejí nárosty na kamenech, bahně, vodních rostlinách nebo v nahromaděném organickém materiálu.

Výskyt bentických sinic potvrdil nález odborníků z Biologického centra Akademie věd ČR ze začátku července. Nyní jihočeští výzkumníci zahájili mapování tohoto dosud málo sledovaného fenoménu.

Na popud velkého zájmu obyvatel a návštěvníků Lipna, kteří se o sinicích na březích nádrže a jejich toxicitě chtějí dozvědět více, zvou k zapojení i veřejnost. Lidé mohou hlásit nálezy vědcům prostřednictvím webového formuláře na sinicenabrehu.cz.

Mikroskopický snímek bentických sinic

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Bentické sinice se vyskytují na březích roztroušeně a velmi nerovnoměrně, často žijí jen v malých pobřežních tůních, mělkých kalužích nebo na jednotlivých úsecích při březích. Běžný monitoring vody proto nemusí podobná místa zachytit.

„Proto spouštíme projekt občanské vědy zaměřený na mapování podezřelých pobřežních nárostů. Prosíme návštěvníky Lipna, aby nám prostřednictvím online formuláře zasílali fotografie, polohu a stručný popis neobvyklých zelených, hnědých či tmavých povlaků, slizovitých shluků, plovoucích koláčů biomasy, vysychajících krust nebo jiného podezřelého materiálu na břehu a v mělčinách,“ popsal vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody Petr Znachor.

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Zaslaná hlášení vědci odborně posoudí, vybrané lokality podle možností navštíví a ověří mikroskopickými, molekulárními a chemickými metodami.

Při mapování je důležité, aby podezřelý materiál lidé sami neodebírali, nerozrušovali ani se ho zbytečně nedotýkali. Je třeba také zabránit tomu, aby ho olizovali nebo požírali psi a aby si s ním hrály malé děti. Samotný vzhled nárostu neumožňuje určit, zda obsahuje sinice nebo cyanotoxiny, což jsou jedovaté látky produkované sinicemi.

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Výzkumníci upozorňují, že mapování neslouží jako oficiální hodnocení kvality koupací vody. Jeho cílem je lépe poznat prostorový a časový výskyt lokálních pobřežních nárostů a zjistit, které z nich skutečně obsahují bentické sinice. Vědci zatím nevědí, co zapříčinilo jejich výskyt v některých částech lipenské přehrady. Podle nich to ale nelze spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu.

V minulých týdnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Není potvrzené, že to bylo následkem konzumace sinic. Případ prověřuje policie, která čeká na výsledky pitvy.

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