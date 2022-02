Skládka suti obtěžuje obyvatele Bechyně, místo ní by mohl vzniknout park

Jde o jednu z nejvíce frekventovaných částí města, přesto se tu suť pravidelně objevuje a zase mizí. Ještě před pár lety to byla zelená plocha, kterou město pronajímalo na pořádání kulturních akcí. Místní si tudy ještě donedávna zkracovali cestu k obchodnímu domu. To už nyní není možné kvůli suti a kusům asfaltu.

Nevzhledná část města se nelíbí ani místnímu obyvateli Jindřichu Rybovi, který na ostudu lázeňského města upozornil i na sociální síti.

„U mého příspěvku na Facebooku se na toto téma rozjela docela zajímavá diskuse. Myslím si, že je to celkem jasné. Jde o nezájem lidí z radnice prosadit, aby se na provizorní stavební skládky používaly jiné pozemky,“ myslí si Ryba.

„Jde o to, čemu dáte přednost. Jestli tomu, aby se při stavební činnosti ušetřilo pár tisíc za rok, nebo se chce celé město koukat po většinu roku na stavební nepořádek v prostředku města,“ míní Ryba.

Souhlasí s ním i bývalý zastupitel Miroslav Dynda. Zároveň zavzpomínal, jaké plány s pozemkem vedení města kdysi mělo. „Není to hezký pohled. Chodí tam hodně lidí. A to nejen do práce a na autobusové nádraží, ale například do nedalekých obchodů, domova pro seniory nebo školky,“ potvrdil Dynda. A zmínil, že se tam zvyšuje prašnost a celkový nepořádek.

To potvrzuje i další z obyvatelů nedalekého sídliště Za Trubným, který dodává, že když je mokro, auta jezdící materiál skládat či nakládat znečišťují silnici. A tu podle něj nikdo neuklízí. Další kolemjdoucí se ptají, proč něco takového vedení města dovolí.

V tom má ale Dynda jasno. „Někdo kompetentní se rozhodl, že tam bude skladovat suť. Toto místo bylo vždy dost špatně využitelné. Původně ještě předtím, než jsem byl v zastupitelstvu, se mluvilo o tom, že by se pozemek prodal soukromníkovi. Buď jako prostor pro autodílnu, nebo myčku,“ vzpomínal Dynda.

Z tohoto záměru ale nakonec sešlo. „Místo sice také nebylo nějak extra vzhledné, ale byla tam alespoň nějaká zeleň. Jediné využití bylo takové, že se pronajímalo například cirkusům,“ přiznal.

Suť už se bude vozit jinam

Už v té době se mluvilo o tom, že by tam mohl být udržovaný park s posezením. Zatím se tak nestalo, ale brzy se to může změnit.

Podle současného starosty města Pavla Houdka bude tomuto nepořádku brzy konec. „Město jiný vhodnější pozemek nemá, ale letos to bude naposledy, kdy se využije jako mezisklad,“ slibuje. Podle něj má suť do konce února zmizet a místo bude zase konečně čisté.

Přesto se obyvatelé obávají, jestli to není zase jen krátkodobé řešení. „Zastupitelstvo řeklo, že má s tímto pozemkem jiný záměr než doposud. Do budoucna nepočítáme s tím, že by tam znovu odkládací prostor pro stavební odpad vznikl. Mluvili jsme o zeleni či parkové úpravě,“ osvětlil Houdek.

Když se budou ve městě dělat v budoucnu nějaké další stavební úpravy, bude to podle starosty už na stavební firmě, kde suť bude odkládat.