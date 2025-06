Zastupitelé záměr odsouhlasili v pondělí s přihlédnutím k tomu, že projekt podpoří krajská dotace ve výši 50 milionů. „Okresní města budou v budoucnu vyjmuta z krajského investičního fondu, takže se už nebudeme hlásit s drobnými investicemi. Jihočeský kraj chce naopak poskytovat větší dotace na sportovní projekty a částkou 50 milionů postupně podpoří všechna okresní města,“ uvedl starosta Jan Bauer. Zbytek nákladů zřejmě pokryje úvěr.

Zásadní rekonstrukci plovárny po 30 letech jejího provozu dokončily Prachatice před šesti lety. Tehdy byla její součástí i přístavba se saunovým světem. A hned se to odrazilo na návštěvnosti. Zatímco v roce 2016 využilo starý bazén 67,3 tisíce lidí, po znovuotevření v roce 2019 jich bylo 100,4 tisíce. Tržby se zvýšily v porovnání o deset milionů korun. Další vylepšení se proto zdá být dobrým krokem.

„Navnímali jsme několik let provozu bazénu i představy plavců. Ředitel sportovního zařízení Martin Kutlák přišel s tím, jak vyjít vstříc potřebám lidí, kteří do bazénu chodí. Tak jsme připravili studii na využití minulé projektové dokumentace a její pozměnění podle aktuálních potřeb i trendů,“ řekl Bauer.

Přípravou studie se stejně jako při minulé obnově zabývá Radek Steinhaizl ze studia Relaxsolution ve spolupráci s firmou VMS projekt. „Chceme rozšířit kapacitu saun. Byly navrhované pro 16 tisíc návštěvníků ročně, nyní tam chodí okolo 35 tisíc lidí. Aby se tam cítili komfortně, bylo by potřeba prostor zvětšit a přivést tam novou atrakci – šumavskou bylinnou saunu. V návrhu je dále rozšíření odpočinkové zóny na relaxačně-zábavní zónu,“ přiblížil Steinhaizl.

Zamýšlený víceúčelový bazén by využili rodiny s dětmi, senioři i lidé, kteří rádi pasivně relaxují v teplé vodě. „Ústřední atrakcí je toboganová věž a vířivka s výhledem ven. Plavčíkárna se přesune na strategičtější místo, odkud bude možné pozorovat všechny bazény. V dětském bazénu budou vodní prvky a zachovaná skluzavka,“ popsal Steinhaizl. V jednotlivých částech nebudou podle návrhu chybět masážní trysky a lůžka, síťové a lanové prvky nebo houpací záliv.

„Je tam navržená velká relaxační hala a vedle ní slaný bazén. Může se udělat hned nebo v budoucnu odděleně v další etapě. Prachatice leží na Solné stezce, chceme proto motiv soli promítnout kromě sauny i do bazénu,“ vysvětlil manažer.

Současná kapacita šaten se rozšíří z 200 na 286 skříněk. Budou lépe přístupné, už nebudou v patře, ale v jedné úrovni s bazénem a bez bariér. Vznikne i nové provozní zázemí a myslí se na rozšíření parkoviště.

V Písku už bazén staví

Nový návrh reaguje na narůstající konkurenci, v Písku začala stavba plaveckého stadionu, v Českém Krumlově připravují nový akvapark a chystá se i rekonstrukce volarského bazénu. „Chceme maximálně využít výhledů na Libín, které dotvářejí hezké prostřední. V Krumlově budou lidé koukat na zámek, v Prachaticích do přírody. Stále máme platné stavební povolení na původní etapy, pokud by se šlo do jiné varianty, řešila by se změna stavby před dokončením,“ přidal Steinhaizl.

5. září 2019

Nejprve se radnice musí připravit na žádost o dotaci, se kterou počítá v příštím roce. Stavební práce začnou v roce 2027. „V tak velkém rozsahu by se měla voda ošetřovat ozonem, aby se to vyplatilo. Oproti chlóru je šetrnější i účinnější,“ myslel dopředu zastupitel Miroslav Lorenc (ANO). Podle platné vyhlášky se však voda bude čistit chlórem, který doplní speciální UV lampy.