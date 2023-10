Bazén schovali pod nafukovací halu, ohřívá ji teplo ze zimního stadionu

Dvojice mladých žen v plavkách míří chodbou ke dvojitým dveřím, za nimiž je přes zamlžené sklo vidět padesátimetrový bazén. Obě vcházejí do vyhřáté nafukovací haly a po schůdkách sestupují do teplé vody.

V pondělí po osmé hodině ranní ve Strakonicích zástupci města společně s provozovatelem otevřeli novou nafukovací halu nad plaveckým bazénem. Po Kadani v Ústeckém kraji se tak stala teprve druhou takovou v celém Česku.

Od samotného nápadu až po příchod prvních návštěvnic to trvalo téměř dva roky. „Vnímáme to trochu jako mezietapu při opravě střechy 25metrového plaveckého stadionu. Když pak Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města vymýšlela, jak vyřešíme nucenou uzavírku, přišla s návrhem na takové zastřešení,“ popisuje místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Novinka vyšla městskou pokladnu na více než 24 milionů korun. Vedení Strakonic i kvůli tomu uvažovalo, že by se z provizorního řešení udělalo trvalé.

„V tu dobu nás oslovily společnosti Calypso a GHC Invest, které měly zkušenosti právě z Kadaně. Pomáhaly nám s přípravami a nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme,“ doplňuje Oberfalcer.

Poměrně neobvyklý je i způsob, jakým přípravy na vybudování krytého bazénu pokračovaly. Strakonická radnice si nebyla jistá, jestli má po zhotovení projektu vypisovat klasické výběrové řízení. Nakonec se rozhodla vybudovat nafukovací halu pomocí metody design and build, kdy se na projektové přípravě i výstavbě podílí jedna firma.

S pracemi se začalo na den přesně před rokem 3. října. Nejprve bylo třeba uložit inženýrské sítě a vyřešit ukotvení haly. Bazén navíc musel být kvůli statice po celou dobu napuštěný. Vytápění haly je zajištěné díky rekuperaci odpadního tepla z nedalekého zimního stadionu. Pro chladné měsíce museli stavebníci vymyslet také přechod mezi šatnou a bazénem, který vyřešili bezbariérovým můstkem. Ten se na léto odmontuje, stejně jako kryt.

„Bazén s nafukovací halou jsme měli zkušebně v provozu už v květnu, ale až nyní ho můžeme otevřít pro veřejnost,“ říká Oberfalcer.

Podle něj je ještě třeba dodělat spoustu věcí na krytém 25metrovém bazénu. „Čeká nás dokončování ochozu, musíme vyřešit zasklení jedné z vnitřních stěn. V další etapě je třeba vylepšit zázemí a šatny pro návštěvníky, které neodpovídají dnešní době,“ připomíná.

Nový akvapark do pěti let

Na rozšíření možností pro sportovní i rekreační plavce se připravují i v Českých Budějovicích, kde by měl podle náměstka primátorky Petra Maroše vyrůst do pěti let akvapark.

„Na projekt chceme už příští rok vyčlenit nějakou částku, i kvůli tomu prozatím neplánujeme žádné jiné budování nových plaveckých aktivit. Počítáme s tím, že současná plovárna tak zůstane hlavně sportovním plavcům a různým klubům,“ podotýká Maroš.

Nový akvapark bude podle plánů vedení města stát mezi křižovatkou Diamant a čerpací stanicí naproti Tesku. Podle náměstka je jeho vybudování prioritou i kvůli tomu, že kapacita současných městských plaveckých zařízení je nedostatečná. „Neustále s oddíly celou situaci řešíme, nicméně provizorní zastřešení venkovního bazénu jako navýšení kapacity neplánujeme,“ dodává Maroš.

Podobně jsou na tom i v Táboře, kde chtějí současný plavecký stadion přestavět na akvapark, a to za více než 400 milionů korun. Současné kapacity totiž plavcům už nestačí.

„Když dnes chcete do akvaparku, můžete jet do Čestlic u Prahy nebo rakouského Gmündu. Menší je pak třeba v Jindřichově Hradci,“ sdělil už před časem jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora Jan Benda.

Základ nového akvaparku už mají například v Prachaticích, kde se před čtyřmi roky podařilo dokončit první etapu, při níž stadion získal saunový svět s venkovním osvěžovacím bazénkem za 140 milionů korun.

Naopak například v Písku se debaty nad místem nového akvaparku táhnou už několik let. Podle posledních informací se odhady na vybudování nového bazénu pohybují okolo půl miliardy korun.