Vedení Českého Krumlova už v létě vybralo firmu, jež strhne a odklidí vyhořelý plavecký bazén. Práce měly začít už ke konci srpna, nakonec se tak stane až dnes. Na stejném místě pak vznikne plocha pro stavbu nového akvacentra.
O likvidaci zničeného bazénu a odvoz odpadu se postará firma Trepart, který uspěla ve výběrovém řízení. Kromě demolice objektu a přilehlé kotelny zajistí i likvidaci všech materiálů a terénní úpravy.
Údržbáři hrozí vězení
Plavecký bazén shořel loni v září. Podle policie zaměstnanec společnosti, která měla na starost provoz plaveckého stadionu, zřejmě nešťastně manipuloval s ohněm při likvidaci hnízda sršní a způsobil požár.
Bál jsem se o děti, hájí se muž souzený za zapálení bazénu při likvidaci sršní
Čtyřiapadesátiletý muž kvůli tomu v polovině září stanul před soudem. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení. Obhájce v úvodu jednání prohlásil, že obžalovaný chce uzavřít dohodu o vině a trestu. Na to soudkyně hned nepřistoupila. Po vyslechnutí znalce líčení odročila na 3. listopadu.
Chtějí postavit akvapark
Město chce každopádně na místě shořelého bazénu postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů Kč bez DPH.
Výhledově počítá i s výstavbou hotelu, který by byl s akvacentrem propojený, aby hosté rovnou mohli projít dovnitř. Akvacentrum bude mít čtyři části. V první bude 25 metrů dlouhý bazén s šesti drahami, který splňuje podmínky Národní sportovní agentury (NSA). Bude na něj vidět z vyhlídkové tribuny pro stovku lidí. Druhá část je relaxační, kde bude několik bazénů pro děti i vířivka.
Při saunování v novém českokrumlovském akvacentru budou mít lidé výhled na zámek
Výukový bazén bude mít posuvné dno nastavitelné podle toho, jak zdatní plavci budou mít výuku. Další bazén bude částečně uvnitř, částečně venku. Třetí část v posledním patře bude zaměřena na wellness a sauny, bude prosklená s výhledem 360 stupňů. Lidé tak uvidí na zámek a město.
Čtvrtou částí je venkovní areál, kde budou dva bazény, jeden také pětadvacetimetrový. Dále tam bude skluzavka, odpočinkové zóny nebo hřiště. Do areálu bude vstup z parkoviště. Také tam budou dva tobogany přístupné z vnitřní i vnější části.