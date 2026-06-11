Více než sto hráčů už se dostalo z basketbalové Get Better Academy Europe (GBA) na zámořské univerzity anebo podepsalo profesionální smlouvu v Evropě. To je výsledek práce akademie, která od roku 2019 působí v Jindřichově Hradci. „V tomto ohledu se řadíme mezi evropskou špičku,“ tvrdí výkonný ředitel Lukáš Linhart.
GBA je soukromá akademie, ve které působí mladí basketbalisté z celého světa. Majitelem je Julian Beťko, který ji založil a vybudoval. Členství v ní si hráči platí a mají kompletní servis od školy, ubytování, stravy a všeho, co se týká basketbalu a osobního růstu. Výjimkou je pouze každoroční výjezd do USA, jenž se hradí samostatně a na který se hlásí i basketbalisté mimo GBA.
„Mají u nás profesionální podmínky, srovnatelné s evropskými standardy, včetně fyzioterapeutů, mentálního kouče a kondičních trenérů. Celkově se o hráče stará zhruba jedenáct lidí,“ popisuje Linhart.
Sám má na starost hlavně získávání nových hráčů do akademie, která se průměrně stará o 30 hráčů ročně. GBA v minulosti působila v Praze a na cestě do zámoří uspělo zpravidla až devět z deseti uchazečů.
Teď už úspěšnost není taková, protože je složitější hledat cestu za moře, kde se trh po covidu razantně změnil. Přesto tam hráči pravidelně po sezoně odejdou.
|
Waltonova cesta zpět začíná. Hvězda českých hřišť posílí prvoligový Hradec
Pro jindřichohradeckou akademii hovoří dobrá pověst díky úspěchům z minulosti i současnosti. „Jsme ověřená značka a opakovaně se nás trenéři či kluby ptají, jestli máme pro ně někoho dalšího. Díky mezinárodním trenérům hlavně z USA, Jižní Ameriky a Evropy fungujeme kompletně v angličtině, hráči se naučí řeč, zvládnou žít bez rodičů a osvojují si životní návyky,“ přibližuje provozní ředitel Jan Tomanec.
Akademie se nezaměřuje na hotové hvězdy, ale především na hráče s chutí pracovat na svém růstu. „Příkladem je Tomáš Valentíny, který se první rok věnoval především fyzické přípravě. Za tři roky se však vypracoval do základní sestavy české ligy a následně získal plné stipendium na univerzitě v Americe,“ říká Linhart.
„Podobných příběhů úspěšného rozvoje máme v akademii hodně. Nemůžeme úspěch zaručit, ale dáváme šanci každému, kdo je ochotný na sobě pracovat,“ zdůrazňuje Linhart.
Basketbalisté mají výborné podmínky k tomu, aby se individuálně zdokonalovali, a postupně trénují i činnosti pro týmovou souhru. „Věříme, že když se pět hráčů zlepší individuálně, musí to být znát i na hře týmu,“ má jasno Tomanec.
I když v organizaci převažují cizinci, otevřená je i domácím hráčům a trenérům. „Několik jich tu máme, ale i třeba kvůli změně školy jim to nedává takový smysl. Každopádně jsou pro nás studijní výsledky také důležité a u každého hlídáme, jak se mu daří ve škole,“ komentuje.
Každý rok hledají nové trenéry
Podobně jako hráči míří z GBA do prestižních klubů také trenéři. „Zdokonalují se u nás hráči i trenéři. Vytváříme prostředí, kde mají všichni prostor k práci a vlastnímu růstu, což jim dává šanci k dalšímu kariérnímu posunu. V basketbalovém prostředí už se ví, že kdo u nás působil, využil možnost na sobě pracovat a je připravený na nové výzvy,“ potvrzuje Linhart.
Příkladem za všechny je Gilbert Abraham, který v GBA tři roky působil a nyní je hlavní development kouč ve slavné NBA v Portlandu, kde vede jediného Čecha v soutěži Víta Krejčího. Podobně úspěšný příběh v Jindřichově Hradci začal psát také James Rhoades, vítěz německé Bundesligy s Ulmem a toho času osobní trenér hráčů NBA.
|
Manažer Jindřichova Hradce: O rok jsme předběhli naše plány, tým doplní cizinci
Pro vedení akademie však tento režim znamená každoroční hledání nových koučů. „Je těžké najít vždy odpovídající kvalitu. Ale jsme v konkurenčním prostředí, kde na sobě každý chce pracovat, což tvoří zdravě bojovnou atmosféru,“ chválí Tomanec.
GBA každoročně připravuje také zajímavý turnaj se zahraničním obsazením. Zahrály se na něm Barcelona, Partizan Bělehrad, Žalgiris Kaunas, Valencie a reprezentační výběry. Na několik ročníků dorazily také americké celky. Letos se bude konat pojedenácté.
„Pořádal se v Jindřichově Hradci a Písku, ten pak vystřídal Pelhřimov. Teď to možná bude jen v Hradci. Týmy se k nám rády vracejí,“ myslí si Linhart.
V soutěži dospělých bude Jindřichův Hradec i v příštím ročníku pokračovat v první lize, tedy druhé nejvyšší soutěži. „Nejlepší z akademie dostanou šanci v A týmu, doplníme je jihočeskými hráči a několika zkušenějšími basketbalisty. V tříletém horizontu se chceme zabydlet na špici první ligy,“ dodává Tomanec.