Říkali nám rákosníci. Vietnamec líčí začátky podnikání v Česku

Vyučit se zde a poté se vrátit budovat svoji zem. S takovým plánem původně přijel z Vietnamu do tehdejšího Československa Bao Nguyen. Nakonec však zůstal a v Čechách žije už skoro 50 let. Nyní podniká v Českých Budějovicích. V rozhovoru pro MF DNES zavzpomínal i na doby, kdy prodával ve stánku u hranic. Za jediný víkend prý tehdy dokázal vydělat tolik, co většina ostatních za půl roku.