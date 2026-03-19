V budějovické Stromovce odkrývají Zlatou stoku a staví tůně, zlepší to vodu v Bagru

Lukáš Marek
  15:50
V českobudějovickém lesoparku Stromovka přibudou tůně a pročistí přítok do nádrže Bagr. Pro další změny v této lokalitě by ale radnice potřebovala získat pozemky, třeba třetina bývalého koupaliště je v soukromých rukách. Úpravy ve Stromovce potrvají do půlky dubna, pak bude oblíbená lokalita opět plně přístupná.
Pro místní je Bagr a okolí velmi oblíbené místo. (19. března 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Před sedmdesáti lety vyráželi do Stromovky první obyvatelé Budějovic, aby si zaplavali v Bagru. Rozlehlé koupaliště s ostrůvkem vypadalo báječně, ale v 70. letech se tam začala kazit voda.

Když se kolem procházíte teď, je plné řas a dalších nečistot, betonové prvky se rozpadají. Vedení města nyní podniká kroky, aby se tam voda alespoň o něco zlepšila.

Budějovická nádrž Bagr bude do léta čistší, ke koupání ale určena nebude

V úterý začaly práce na obnově přítoku do Bagru. Voda do něj putuje Zlatou stokou z Vltavy. V části, která patří mezi nejvzdálenější od centra města, odkryjí koryto stoky a vytvoří v něm také tůně. V oblíbeném parku tak vzniknou i nové prvky.

„Toto opatření pomůže snížit obsah živin v přitékající vodě z Vltavy a přispěje tak ke zlepšení kvality vody v nádrži,“ slibuje si od akce náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Upozornil, že z důvodu výkopových prací bude v této části Stromovky omezený pohyb návštěvníků. V polovině dubna by mělo být hotovo.

Vedení radnice se navíc na akci povedlo získat dotaci. „Od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsme získali 2,4 milionu, což je 100 procent uznatelných nákladů,“ zmínil první náměstek primátorky Petr Maroš.

Je to z dalších kroků, jak se město snaží zlepšit vodu v Bagru. „V roce 2024 jsme vyčistili dno, odlovili plevelné ryby. Sinice tam loni nebyly. Zvýšila se také průhlednost vody,“ řekl před časem vedoucí českobudějovického odboru ochrany životního prostředí Radek Kyrian.

Redaktoři iDNES.cz obešli Bagr o víkendu i v pondělí a laickým pohledem na tom byla voda mizerně. Prakticky po celém obvodu jsou u břehu řasy či sinice. Navíc si z nádrže dělají někteří kolemjdoucí i odpadkový koš a házejí do vody plechovky od piva i skleněné lahve.

Mohou za to samozřejmě ti, kteří odpadky neodnesou do koše. Nicméně pro město je to podnět, že by přímo k Bagru nějaké koše mohlo přidat, protože tam chybí.

Ve Stromovce přibývají aktivity

Obecně je Stromovka pro tisíce obyvatel Budějovic místem, kam chodí relaxovat či sportovat. K lesoparku o rozloze 68 hektarů mají blízký vztah a jsou citliví, pokud se například začne mluvit o jakékoliv zástavbě, o čemž se v minulosti opakovaně debatovalo.

Město tam chce ale zachovat zeleň. Pravdou také je, že s rozvojem a úpravami je to tam komplikované z důvodu složitých vlastnických vztahů. Kromě města, které drží většinu pozemků, vlastní zhruba čtvrtinu plochy ještě tři soukromníci a několik drobných majitelů. Do soukromého vlastnictví navíc spadá i třetina vodní nádrže Bagr o rozloze 2,6 hektaru.

„To je právě i důvod, proč se nám zatím nedaří dosáhnout nějaké větší obnovy koupaliště. Stejně jako naši předchůdci na radnici jsme se pokusili s majiteli jednat, ale neúspěšně,“ povzdechl si náměstek Maroš.

Pod dvojicí praskl patnáct metrů od břehu led, vytáhli je až policisté

Zastupitel Ivo Moravec navíc už v minulosti upozorňoval ještě na jedno riziko Bagru. „Od odborníků víme, že na dně pod bahnem je jílovité, nepropustné podloží. Kdyby se narušilo, rybník by zmizel. Je to hodně citlivá věc,“ poznamenal.

Za poslední roky ale ve Stromovce přibylo třeba bistro, plácky na pétanque, ping-pong a další herní prvky, takže si místní park a život v něm podle ohlasů pochvalují. Zlepšit by si přáli právě stav koupaliště.

„Ale i bez toho budeme do parku chodit s rodinou dál. Kdyby bylo obecně v Budějovicích více míst ke koupání, tak by to nutně nemuselo být ani v Bagru, i když se to vyloženě nabízí,“ uvedla Jana Pospíchalová, která tam chodí pravidelně.

Nejčtenější

Žitný mlýn v Boršově na břehu Vltavy se proměnil na fantastické bydlení s duší

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se...

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Puma z nelegálního chovu se zabydluje v Táboře, lvy přijala zlínská zoo

Samec pumy americké se rozkoukává ve svém novém dočasném domově v Zoo Tábor....

V táborské zoo už se zabydluje puma americká, kterou úředníci z ministerstva ve středu odebrali z nelegálního chovu v Rokycanech. Majitel Josef Novotný přišel zároveň také o dvě lvice, které jsou...

19. března 2026  12:25

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

19. března 2026

Rozpačitý start opravené Slavie. Je zkolaudovaná, ale kolem dál stojí plot

Budějovická Slavie je zkolaudovaná, ale na straně k Lidické třídě je plechové...

Známý kulturní dům v Českých Budějovicích je po rozsáhlé přestavbě za 900 milionů korun zkolaudovaný. Působí tam první skupiny, provoz zahájí v červnu slavnostní koncert. Naplno se ale využití...

18. března 2026  17:46

Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.

Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil...

18. března 2026  14:55

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:14,  aktualizováno  12:55

Dětem pustila finále místo výuky češtiny. Dočká se Blašková domácí obhajoby?

Stolní tenistka Zdena Blašková.

Poprvé v historii se bude hrát mistrovství republiky stolních tenistů v Českých Budějovicích. Šampionát obsadí od pátku do neděle sportovní halu. Velká očekávání jsou před Zdenou Blaškovou. Rodačka z...

18. března 2026  8:32

Letecká puma v nosítkách i granáty na stavbě D3. Jihočeští pyrotechnici bilancují

Pyrotechnici ukázali nálezy, které objevili v posledních letech po celém...

Přibližně dvě stě výjezdů k nálezům zbraní a munice vloni absolvovali jihočeští pyrotechnici. Na úterní tiskové konferenci připomněli, že v posledních dvou letech je zaměstnávaly i zásahy na stavbě...

17. března 2026  17:20

Soud znovu řeší zneužívání na skautských táborech, dívky budou muset svědčit

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Českobudějovický krajský soud znovu otevřel kauzu pohlavního zneužívání nezletilých dívek mezi skauty. Obžalovaným je osmatřicetiletý středoškolský učitel, který působil na táborech jako hlavní...

17. března 2026  14:56

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Výdejní boxy mají být dostupné všem, naléhá prachatická radnice. Firmy to řeší

Výdejní boxy společnosti Zásilkovna na českobudějovické křižovatce ulic Lannova...

Přijít k výdejnímu boxu, zadat kód, vyzvednout zásilku a odejít. Zdravému člověku celý proces nezabere ani minutu, handicapovaní však mohou narazit. Nedávno na to upozornily Prachatice, kde se...

17. března 2026  9:29

Žitný mlýn v Boršově na břehu Vltavy se proměnil na fantastické bydlení s duší

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se...

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní...

17. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.