Koupání je v Budějovicích problém, Bagr ve Stromovce čeká roky na odbahnění

Vedra lákala v posledních týdnech k nádrži Bagr v českobudějovickém parku Stromovka desítky lidí. Většina však odpočívala na trávě. Ve vodě bývá jen několik psů a dětí. „Já jsem ji vyzkoušel, ale není to žádná velká paráda,“ hodnotí ve stínu stromu 51letý Oldřich Šedivý.

I přestože je z Budějovic, k Bagru nezavítal řadu let. „Myslel jsem si, že už to tady snad ani nefunguje. Pak jsem se dozvěděl, že tady má být nějaké nové občerstvení, tak jsem se přijel podívat. Není to špatné. Trávu sečou traktůrkem, toalety jsou čisté, takže nějaká pozitiva vidím. Přijedu znovu,“ usmívá se Šedivý.

Jenže stánek, který bude asi největší letošní novinkou v parku, dosud nefunguje, což se má brzy změnit. A zatímco obyvatelé Budějovic dlouhé roky čekají aspoň na občerstvení, ve středočeské Příbrami zvládli podobný prostor kompletně opravit.

„Obě vodní plochy jsou v zeleni kousek od centra. Ale u Nového rybníka v Příbrami jsme vydrželi celý den a ani nestihli všechny atrakce vyzkoušet. U Bagru bychom se mohli maximálně opalovat v trávě,“ srovnává Vlaďka Šímová z Budějovic, která byla s rodinou na Příbramsku na dovolené.

Areál Příbramští vylepšují třetím rokem, loni v zimě rybník vypustili a odbahnili. Dno je vysypané pískem. Při jarním napouštění 10 procent plochy osázeli rostlinami, které pomáhají vodu čistit. Okolo rybníka jsou hřiště pro malé i větší děti, půjčovna lodiček a šlapadel, restaurace nebo adventure golf. Vstup do areálu je zdarma. Nyní u něj navíc staví novou železniční zastávku.

Stabilizovali přítok vody

O tom si Budějovičtí mohou nechat u Bagru zdát. Například Oldřich Šedivý považuje za nedostatek kvalitu vody.

„Pár metrů od betonového břehu je spousta bláta. Ta voda není ideální. Na jeden břeh navíc vítr fouká veškerý nepořádek, tam bych určitě nešel. Není to žádná tragédie, ale určitě by prospělo, kdyby se s tím něco udělalo, tohle místo je jinak skvělé,“ líčí v parku, který se rozkládá jen pár minut pěšky od historického centra města.

Politici už několik let mluví o pokusech špinavý Bagr odbahnit. Doposud na to ale nedošlo. Část obyvatel města se proto mačká na přeplněné venkovní plovárně, další se raději jezdí koupat do nových areálů v okolních obcích.

MF DNES tak ukázala fotografie z Příbrami, jako příklad úspěšné investice, zástupcům českobudějovické radnice, aby zjistila, jestli se Bagrem a kvalitou vody zabývají.

Například v roce 2015 náměstek primátora Petr Holický (ANO) MF DNES řekl, že město zvažuje odbahnění. Na to zatím nedošlo. Podle něj není možné, aby se někdy dokončily úpravy z minulého režimu s cílem vybudovat rekreační koupaliště, kvůli zákonům na ochranu přírody a krajiny.

„Všichni musíme brát ohled na skutečnost, že Bagr je rybník umístěný v chráněném ekosystému a významném krajinném prvku Stromovka. Nelze uvažovat o nových stavebních investicích, ale jen o opravách a zlepšení stavu se zachováním současné podoby. Jedná se zejména o odstranění nánosu sedimentů a různé vysprávky včetně dotěsnění dna, aby voda nekontrolovaně neunikala,“ uvádí o pět let později náměstek.

Zpracování projektu, který by určil, jak by to mělo vypadat, se radnice pokoušela neúspěšně vysoutěžit. Uchazeči prý nabídli takovou cenu, která se blížila tomu, za co by chtělo město provést samotnou opravu. „Zatím se tedy podařilo jen stabilizovat přítok zhruba 50 litrů za vteřinu vltavské vody Zlatou stokou od Štecherova mlýna. V přípravě dalších oprav pokračujeme,“ říká Holický.

„Potenciál parku není využitý“

Řada obyvatel by ale uvítala, kdyby se stav vody v Bagru konečně zlepšil. Na kole by se sem mohla přijet koupat například 18letá studentka Aneta Maxová, která bydlí nedaleko. Raději však volí jiné možnosti.

„Když už s kamarády trávíme čas v přírodě, je Stromovka jasnou volbou. Koupat se tam ale nedá, což je velká škoda, jelikož místo je samo o sobě krásné. Pokud by se Bagr vyčistil a opravil, obyvatelé města by to určitě uvítali. Teď raději jezdím k vodě někam, kde je čisto,“ vysvětluje.

„Kdysi jsme odbahnění řešili. Od odborníků z jedné místní firmy jsem se dozvěděl, že je na dně jílová vrstva, která drží vodu. Je ale tenká, a kdyby se neopatrně narušila, může se stát, že se protrhne a o vodu přijdeme. Pokud by mělo být z Bagru slušnější koupaliště, musí se vyřešit zásobování vody, její kvalita, což souvisí právě s odbahněním, úprava břehů a nějaké zázemí pro návštěvníky,“ přidává náměstek primátora Ivo Moravec (OPB).

Kdy na něco takového dojde, zatím není jasné a mnohaleté čekání trvá dál. „Potenciál toho parku určitě není dostatečně využitý. I proto máme podle mého názoru tak přetížený Sokolský ostrov. Souvisí to s nabídkou a zázemím. Je to otázka několika věcí, jako jsou peníze nebo rozhodnutí říct si, že je teď park prioritou,“ přiznává Moravec. To se podle všeho zatím nestalo.

Nově očekávané občerstvení bude nedaleko veřejných toalet u Bagru. Provozovatel se o WC zároveň postará. Už příští rok tam má vzniknout stálá dřevěná konstrukce.

Městu patří velká část plochy celého parku. Zbytek je soukromých majitelů a radnice se o plochu stará. V případě Bagru patří zhruba dvě třetiny právě městu a zbytek soukromému vlastníkovi.