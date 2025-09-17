Řidiči na nás troubí denně, i ženy, mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Michaela Hana Ponec založila před pěti lety autoškolu pro holky (16. září 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  20:00
Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím ke svým klientkám o vstřícnější a trpělivější přístup,“ říká.

Devětadvacetiletá instruktorka poukazuje na to, jak žáci autoškol obecně zažívají na silnicích necitlivý přístup od ostatních účastníků provozu. „Není den, aby na nás někdo netroubil,“ povzdychla si Michaela Hana Ponec.

Co vás vedlo k tomu, že jste založila právě Autoškolu pro holky?
My to máme v rodině, táta má autoškolu. Já jsem se rozhodla po vysoké škole. Když mě táta učil jezdit, byl na mě velice přísný. Říkala jsem si, že bych se to určitě naučila, i kdyby mi to vysvětloval jinak, mírněji. Jenže ta komunikační bariéra v tomto mezi muži a ženami je někdy příliš velká. Určitě to nemyslel špatně, jen to nedokázal vysvětlit citlivěji a jednoduše. Když jsem pak byla na střední a řidičáky se řešily, chodily moje spolužačky s hroznými příběhy, co se jim tam dělo, jak se jich i nepříjemně dotýkali, měli zbytečné řeči. Myslím si, že jsem při učení klidná a umím vysvětlovat.

Ne každému jde řízení ideálně. Každému prostě jde něco jiného, takže by se měl soustředit na to, naučit se jezdit v jednom typu aut a neexperimentovat.

