Devětadvacetiletá instruktorka poukazuje na to, jak žáci autoškol obecně zažívají na silnicích necitlivý přístup od ostatních účastníků provozu. „Není den, aby na nás někdo netroubil,“ povzdychla si Michaela Hana Ponec.
Co vás vedlo k tomu, že jste založila právě Autoškolu pro holky?
My to máme v rodině, táta má autoškolu. Já jsem se rozhodla po vysoké škole. Když mě táta učil jezdit, byl na mě velice přísný. Říkala jsem si, že bych se to určitě naučila, i kdyby mi to vysvětloval jinak, mírněji. Jenže ta komunikační bariéra v tomto mezi muži a ženami je někdy příliš velká. Určitě to nemyslel špatně, jen to nedokázal vysvětlit citlivěji a jednoduše. Když jsem pak byla na střední a řidičáky se řešily, chodily moje spolužačky s hroznými příběhy, co se jim tam dělo, jak se jich i nepříjemně dotýkali, měli zbytečné řeči. Myslím si, že jsem při učení klidná a umím vysvětlovat.
Ne každému jde řízení ideálně. Každému prostě jde něco jiného, takže by se měl soustředit na to, naučit se jezdit v jednom typu aut a neexperimentovat.