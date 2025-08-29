Plocha autobusového nádraží v Písku je již ve stavu, kdy přestává vyhovovat provozu, a tak je její oprava nevyhnutelná.
„Součástí modernizace by mělo být i zvýšení zastřešení zastávek a vylepšení kamerového systému pro větší bezpečnost cestujících. Modernizovat samozřejmě budeme informační systém pro cestující,“ popsal ředitel osobní dopravy společnosti ČSAD autobusy České Budějovice Tomáš Procházka úpravy v Písku. To samé se bude dělat i ve Vimperku.
Rekonstrukce nádraží v Písku a Vimperku stojí kvůli nedodané smlouvě
V Písku budou lidé nastupovat do linkových autobusů z pěti náhradních nástupišť v Baarově ulici, která je vzdálená přibližně 200 metrů od současného autobusového nádraží. Vystupovat budou v Nádražní ulici na zastávce Nádražní. Budova na nádraží bude otevřená od šesti do 16 hodin a vstup bude možný pouze z ulice Nádražní. Otevírací doba informační kanceláře se nemění.
„Dálkové a cyklo autobusy nebudou zajíždět na provizorní autobusové nádraží v Baarově ulici, ale odjíždět budou ze zastávky U autobusového nádraží. Důvodem je jejich velikost, která by komplikovala provoz na provizorním autobusovém nádraží,“ řekl Procházka.
Do zastávky U autobusového nádraží nebudou jezdit linky MHD tři, pět a šest. Ostatních linek se omezení nedotkne.
Ve Vimperku nádraží přesunou přibližně o 300 metrů dál pod most silnice I/4 na nábřeží Volyňky s výjezdem do Sklářské ulice, kde je v současnosti parkoviště, které se zruší. Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové cestě ke stavebninám DEK.
Na centrálním parkování mezi městským parkem a areálem firmy Auto Jamra, kde bylo parkování časově omezené, bude možné parkovat neomezenou dobu. Počet nástupišť se na náhradním nádraží nezmění. Dálkové autobusy ale budou zastavovat v zastávce MHD Sklářská.
Budova na nádraží bude otevřená od šesti do 14 hodin, vstoupit bude možné jen z ulice Nádražní. V tomto čase bude v provozu i informační kancelář. Aktuální informace bude dopravce zveřejňovat na stávajících i provizorních nádražích, v autobusech a na webu busem.cz.