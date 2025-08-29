V Písku a ve Vimperku začnou opravy autobusových nádraží, zastávky se přesunou

Autor: ,
  11:20
Dopravce ČSAD autobusy České Budějovice zahájí v pondělí 1. září rekonstrukce autobusových nádraží v Písku a ve Vimperku. Opravy mají trvat do konce roku. Lidé budou nastupovat a vystupovat na provizorních zastávkách. Budovy autobusových nádraží budou v provozu, ale ve vymezeném čase.
Autobusové nádraží ve Vimperku se dočká modernizace. Od pondělí bude zavřené.

Autobusové nádraží ve Vimperku se dočká modernizace. Od pondělí bude zavřené. | foto: MÚ Vimperk

Provizorní nádraží bude o 300 metrů dál pod mostem silnice I/4 na nábřeží...
Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové...
Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové...
Schéma ukazuje, kam se přesunou zastávky kvůli opravě autobusového nádraží v...
5 fotografií

Plocha autobusového nádraží v Písku je již ve stavu, kdy přestává vyhovovat provozu, a tak je její oprava nevyhnutelná.

„Součástí modernizace by mělo být i zvýšení zastřešení zastávek a vylepšení kamerového systému pro větší bezpečnost cestujících. Modernizovat samozřejmě budeme informační systém pro cestující,“ popsal ředitel osobní dopravy společnosti ČSAD autobusy České Budějovice Tomáš Procházka úpravy v Písku. To samé se bude dělat i ve Vimperku.

Rekonstrukce nádraží v Písku a Vimperku stojí kvůli nedodané smlouvě

V Písku budou lidé nastupovat do linkových autobusů z pěti náhradních nástupišť v Baarově ulici, která je vzdálená přibližně 200 metrů od současného autobusového nádraží. Vystupovat budou v Nádražní ulici na zastávce Nádražní. Budova na nádraží bude otevřená od šesti do 16 hodin a vstup bude možný pouze z ulice Nádražní. Otevírací doba informační kanceláře se nemění.

„Dálkové a cyklo autobusy nebudou zajíždět na provizorní autobusové nádraží v Baarově ulici, ale odjíždět budou ze zastávky U autobusového nádraží. Důvodem je jejich velikost, která by komplikovala provoz na provizorním autobusovém nádraží,“ řekl Procházka.

Do zastávky U autobusového nádraží nebudou jezdit linky MHD tři, pět a šest. Ostatních linek se omezení nedotkne.

Autobusové nádraží ve Vimperku se dočká modernizace. Od pondělí bude zavřené.
Provizorní nádraží bude o 300 metrů dál pod mostem silnice I/4 na nábřeží Volyňky.
Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové cestě ke stavebninám DEK.
Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové cestě ke stavebninám DEK.
5 fotografií

Ve Vimperku nádraží přesunou přibližně o 300 metrů dál pod most silnice I/4 na nábřeží Volyňky s výjezdem do Sklářské ulice, kde je v současnosti parkoviště, které se zruší. Řidiči budou moct podélně parkovat naproti přes ulici Sklářská na příjezdové cestě ke stavebninám DEK.

Na centrálním parkování mezi městským parkem a areálem firmy Auto Jamra, kde bylo parkování časově omezené, bude možné parkovat neomezenou dobu. Počet nástupišť se na náhradním nádraží nezmění. Dálkové autobusy ale budou zastavovat v zastávce MHD Sklářská.

Budova na nádraží bude otevřená od šesti do 14 hodin, vstoupit bude možné jen z ulice Nádražní. V tomto čase bude v provozu i informační kancelář. Aktuální informace bude dopravce zveřejňovat na stávajících i provizorních nádražích, v autobusech a na webu busem.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k...

Půlka dálnice D3 u hranic s Rakouskem je hotová, zatím se tam jezdí osmdesátkou

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek po poledni v omezeném režimu první polovinu dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště u hranic s Rakouskem. Kompletně hotovo tady bude nejpozději...

29. srpna 2025  14:02

Semafor u křižovatky utichl, aby mohli lidé spát. Ale nevidomí se teď bojí přejít

Premium

Lidé bydlící v Písku u křižovatky ulic Kollárova a Jeronýmova si stěžovali na klapavý zvuk semaforů na křižovatce. V noci je rušil, tak ho radnice vypnula. To ale komplikuje chůzi slepcům, jak...

29. srpna 2025

V Písku a ve Vimperku začnou opravy autobusových nádraží, zastávky se přesunou

Dopravce ČSAD autobusy České Budějovice zahájí v pondělí 1. září rekonstrukce autobusových nádraží v Písku a ve Vimperku. Opravy mají trvat do konce roku. Lidé budou nastupovat a vystupovat na...

29. srpna 2025  11:20

Starý železniční most u Červené nad Orlíkem už opět není památkou. Půjde k zemi?

Vše zase od začátku. Tak by se dala jednoduše shrnout situace okolo původního železničního mostu u Červené nad Vltavou, který se klene přes vodní dílo Orlík. Vlaky po něm mezi Pískem a Táborem...

29. srpna 2025  9:06

Z chátrajícího domu bude stacionář. Dětskou psychiatrickou nemocnici čeká změna

V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech na Táborsku představili projekt denního stacionáře, který vznikne přestavbou bývalého opatského domu. Výstavba bude stát 37 milionů korun. Stacionář se...

28. srpna 2025  16:18

Pomoc pro firmu, která chce rozjet úzkokolejku. Hradec jí půjčí 20 milionů

Jindřichův Hradec poskytne půjčku 20 milionů korun společnosti Gepard Express, která peníze použije na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky. Rozhodli o tom ve středu v podvečer zastupitelé....

28. srpna 2025  10:51

Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k...

28. srpna 2025  8:23

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Do centra Budějovic zamíří tisíce lidí. Blíží se festival Město lidem, lidé městu

Ještě více deštníků nad hlavami v Krajinské ulici, spousta dobrého jídla a pití, setkávání s přáteli, pouliční umělci, zábava pro děti, koncerty a divadla. To je oblíbený festival Město lidem, lidé...

27. srpna 2025  15:54

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:19

Oprava průtahu Táborem směrem na dálnici potrvá do listopadu, řidiče čekají omezení

Řidiči se musí připravit na to, že začala rekonstrukce dvouapůlkilometrového úseku na hlavním silničním průtahu Táborem, který odvádí dopravu k dálnici D3. Práce potrvají 80 dní, čtyřproudovou...

27. srpna 2025  11:56

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

První vlak s turisty má vyjet na úzkokolejku mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou v září. Jindřichohradecká radnice nabízí firmě Gepard Express půjčku 20 milionů korun. Dnes o tom budou...

27. srpna 2025  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.